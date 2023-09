/ROZHOVOR/ Po odchodu Martina Noska, který v minulé sezoně po jedenácti letech vedl bílinské Draky v jejich obnovené premiéře, převzal tým další ostřílený borec Miroslav Buchal, jenž v minulosti platil za řízného obránce.

Taková bývá v Bílině na hokeji atmosféra | Video: Deník/František Bílek

Převážnou část aktivního hokejového života spojil s chomutovskými Piráty. Po konci hokejové kariéry se vydal na trenérskou dráhu. Trénoval celou řadu zajímavých jmen. Který hokejový fanda by dnes neznal sourozence Davida a Ondřeje Kašovi, Davida Kämpfa, či nadějného forvarda Jakuba Lauka. Trénoval také první ligu, přesto stojí nohami pevně na zemi a o své úspěšné trenérské dráze nerad hovoří.

Máte za sebou bohaté trenérské zkušenosti. Do Bíliny na trénink a zpět do svého domova najezdíte více jak sto kilometrů, proč jste se rozhodl přijmout nabídku právě bílinských Draků?

Po prvotním oslovení a následném jednání s vedením klubu jsem se rozhodl tuto nabídku přijmout i přes poměrně náročnou logistiku, která mě čeká. I přes větší časovou náročnost je to v první řadě pro mě nová výzva. Lákalo mě pracovat s lidmi, kteří chtějí něco dokázat a klub posunout vpřed. Také se mi zamlouvala koncepce klubu, který chce pracovat s odchovanci a průběžně je zapracovat do áčka. Celé mi to dávalo smysl. Poznal jsem, že vedení to myslí vážně, když zde pracují trenéři mládeže jako pan Jindra, Honza Hranáč, Milan Novotný a další kvalitní trenéři.

FOTO: Mezi nejmenšími byli v Teplicích nejlepší Draci. Druzí byli Piráti

Jak se vyvíjí složení týmu pro novou sezónu a jak probíhá příprava na ledě?

Složení týmu na novou sezónu není špatné, hráči mají kvalitu, ale přístup v přípravném letním období některých byl žalostný. Kluci nabyli dojmu, že nemusí trénovat, když hrají Krajskou ligu dospělých. Na to nejsem z předchozích angažmá zvyklý; chápu že kluci mají jak rodinné, tak i pracovní povinnosti, ale kdyby s námi netrénovali junioři, byla by účast v letní přípravě bídná. Vzhledem k situaci v Bílině, kdy budeme moci vyjet na ledovou plochu až v měsíci září, trénujeme od začátku srpna v Chomutově a Mostě. Počet hráčů se pomalu zvedá, ale je to také dáno tím, že se povedlo mužstvo doplnit o šest hráčů. Tím, doufám, vznikne konkurence pro ostatní.

Vedení oddílu by rádo vidělo tým minimálně v play off. Je to reálný cíl do nové sezóny?

Samozřejmě, že každému trenérovi a i vedení by se líbilo být s týmem co nejvýše, ale je to dlouhodobý proces. Hráči si musí zvyknout na něco jiného, než byli zvyklí z loňské sezóny. Je to také o přístupu jednotlivých hráčů k tréninkům a samotným zápasům. V hračích musí být touha chtít zápas vyhrát, ne si jenom přijít zahrát hokej. Musí mít hokej opravdu rádi a uvědomit si, že ho taky hrajou pro lidi, kteří se ně chodí dívat. To vše se ukáže během následující sezóny. Bojovat se musí celý zápas, týmy jsou v Krajské lize vyrovnané .

Fanoušci Bíliny vás moc neznají. Můžete jim trošku přiblížit vaši hokejovou a trenérskou kariéru?

Nerad o sobě něco říkám… Hokej jsem hrál do 33 let. 16 sezon jsem byl profesionálním trenérem, většinu trenérské kariéry jsem trénoval v Chomutově. Vedl jsem děti od mládeže přes dorost , juniory a A mužstva Chomutova, Kadaně, nebo Klášterce nad Ohří. Následně jsem se vrátil opět k mládeži.

Autor: Draci Bílina