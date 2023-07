V Bílině měli v minulé sezoně raritu, patnáctitisícové město reprezentovaly v nejnižší soutěži dvě organizace. Vedle klubu majitele a manažera Miroslava Kanise, jenž sestoupil ze II. ligy, se nově objevili další Draci; navazovali na tradici klubu, který byl založený v devadesátých letech. „My jsme byli složení hlavně z kluků, kteří hráli hokej v minulosti na té nejnižší úrovni. Jen pár z nás má nějaké druholigové starty. Převážně se hráči rekrutovali z řad amatérů, kteří hráli nebo hrají soutěže neregistrovaných. Hráli jsme hlavně pro zábavu a žízeň," líčí Tetřev, který to nejdále dotáhl do mostecké juniorky.

Mužstvo, které koučoval bývalý litvínovský hokejista Martin Nosek, si nevedlo špatně. O parník nechalo na posledním místě Lovosice a dokonce dokázalo porazit i druhou Bílinu. „Já myslím, že na rozjezd to byla dobrá sezona. Většina z nás se snažila být alespoň dvakrát v týdnu na tréninku. Výborně nám zachytal gólman Mára Pokuta, jinak to byly takové týmové výkony. A v závěru hodně pomohli naši junioři, kteří můžou být perspektivní a hrát v nastávající sezoně daleko častěji, když na sobě budou makat," myslí si Tetřev.

Do krajské soutěže vstupoval s obavami, otazník v jeho hlavě rotoval především kvůli nedostatku fyzičky. „Neměl jsem letní přípravu, ale kupodivu to nebylo tak špatné. První polovinu sezony jsem měl dobrou. Pak přišlo zranění, chvíli trvalo, než jsem se do toho vrátil, už tam nebyla taková sila. Někdy jsem sice nemohl už po první třetině, ale nebyl jsem sám," usmívá se.

Příliš do smíchu mu ale nebylo během bílinského derby, kdy zranil jednoho z protihráčů. „To mě mrzí, že k tomu došlo. Měl jsem tmu před očima. Dostal jsem za to trest do konce zápasu. A vypadalo to, že v příštím utkání bude nějaká odveta. Ale nedošlo na ni, bylo to tak nějak v rámci normálu. Celkově ty vzájemné zápasy ničím nevybočovaly, nebyla tam nějaká nevraživost."

V novém ročníku krajské ligy budou hrát na bílinském zimáku už jen jedni Draci, Miroslav Kanis totiž dostal nabídku působit v druholigovém Ústí nad Labem. „Pro nás se tím otevírá možnost větší podpory města. A také by k nám mohli přijít někteří hráči z té druhé Bíliny. Zatím vím jen o Peťovi Maškovi, to bude dobrá posila."

Štěpán Tetřev je majitelem hokejového krámku Hockey Shop, který sídlí na teplickém fotbalovém stadionu. Otvíral ho na podzim 2019, o necelý půlrok později ho zavřel covid. „To bylo šílené. V březnu nás zavřeli, v září otevřeli, v říjnu zase zavřeli. Dvě sezony byly na nic. Naštěstí jsme se zase rozjeli a slušně fungujeme. Hodně jsme investovali do výstroje, zákazníci mají z čeho vybírat."

Tetřev zároveň trénoval v teplickém hokejovém klubu mládež, po skončení uplynulé sezony se ale s dětmi rozloučil. „Mám i jiné podnikání, nešlo to skloubit s trenéřinou. Hlavně ale mám rodinu, dvě malé děti. Trénování mě bavilo, měl jsem ročník 2014. Spousta těch dětí za mnou chodí do krámku pro výstroj, tak je hezké je takhle vídat."