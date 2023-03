Mírným favoritem je Bílina, která třetí nejvyšší soutěž před rokem hrála. Vyhrála základní část, navíc Kadaň v sezoně čtyřikrát porazila. „Byly to ale vesměs vyrovnané zápasy, Draky hodně držel výborný brankář Štěpka," vybavuje si Roland Wágner, člen vedení SK Kadaň. „Na brankáře my sázíme, oba nám chytají výborně, Štěpka i Havlík. Důležití jsou pro nás zkušení hráči. Každý říká, že by měl rozhodovat faktor Jánský, tak uvidíme. Ale osobně si myslím, že bychom finále s Kadaní měli zvládnout," míní šéf bílinského hokejového klubu Miroslav Kanis.

Za co si Pastrňák zaslouží miliardy? Podívejte se, co umí démon z Havířova

Draci se do finále dostali přes Klášterec, který porazili 2:0 na zápasy. Druhý duel, který se hrál v Klášterci, ale rozhodlo až prodloužení, konkrétně pak Petr Mašek. „První utkání jsme vyhráli suverénně, v Klášterci se ale hrál pěkný hokej, domácí bojovali neskutečným způsobem. Bylo to rychlé, tvrdé, diváci se měli na co dívat," chválí Kanis.

Kadaň vyřadila Roudnici, přestože po základní části byla hůře postaveným celkem. „Já to ale čekal. Celkově ten tým na mě působil lépe než Roudnice. Ve finále nás proti ní čeká jiný hokej než s Kláštercem. I když jsme jí čtyřikrát porazili, tak není lehkým soupeřem. Má také šikovné kluky, spousta hráčů hrála druhou ligu," těší se Kanis na finálové duely.

Brankář Dětí Nagana Tom Brenton chce dát přednost filmové kariéře před hokejovou

Kadaň hlásí, že je na finále stoprocentně připravená. „Netrápí nás žádná zranění, jsme nažhavení. Čekáme vyrovnané a vypjaté duely, v základní části tam bylo pár rvaček. Spoléhat se budeme na našeho nejproduktivnějšího hráče Lukáše Hrdličku, v obraně je pro nás důležitý Pavel Holan. A šikovný je třeba Jarda Kulich, brácha Jirky," vyzdvihuje Wágner opory SK Kadaň.

Co se ambicí týče, Bílina i Kadaň chtějí postoupit do II. hokejové ligy. „My určitě ano. Už jsme jednali s městem, které by nám mohlo pomoct. Je pro nás důležité, aby v návaznosti na mládež hrálo áčko vyšší soutěž," potvrzuje Roland Wágner, že kadaňští touží uspět.

V Bílině je situace o poznání složitější, ve městě totiž působí dva kluby. „Bude záležet na tom, jak by nás podpořilo město. Každopádně se ale do vyšší soutěže chceme vrátit," říká Kanis.

První zápas se bude hrát v neděli od 17 hodin v Bílině, úvodní buly hodí František Kaberle mladší, který pětkrát vyhrál mistrovství světa a jednou i Stanley Cup. Vítěz musí vyhrát dva zápasy.

Rozpis finále:

1. utkání: neděle 5. března, Bílina (17)

2. utkání: neděle 12. března, Kadaň (16)

3. utkání: sobota 18. března, Bilina (12)