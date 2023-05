Radost z vítězství v kvalifikaci o druhou ligu zkalil hokejistům Kralup nad Vltavou poslední zápas. Středočeský klub vedl na domácím ledě nad Bílinou už 3:0, po vyhrocení emocí a konfliktu s fanouškem se ale utkání nedohrálo. Dlouho se pak čekalo na rozhodnutí Sportovně technické komise o osudu utkání.

Nyní už je ale jasno! Výsledek 3:0 zůstává a Kralupy mají možnost zahrát si v příští sezoně o soutěž výš.

„Sportovně technická komise rozhodla tak, že ponechala výsledek tak, jak byl. Naše vítězství je tedy potvrzené,“ prozradil Deníku manažer kralupského mužstva Martin Hampl.

Tresty pro hráče, kteří se zapojili do rvačky na ledě i s fanoušky, ale zatím nepadly. Ty disciplinární komise vydá později.

Duel se hrál v Kralupech nad Vltavou 2. dubna, Bílina musela po domácí prohře 3:7 v Kralupech vyhrát o pět branek, aby postoupila. Místo toho ale v závěru střetnutí prohrávala 0:3.

Co se na ledě stalo? Hostující kapitán František Bakrlík fauloval domácího Tomáše Soukupa, se kterým se následně chtěl pustit do bitky. Soupeře napadl jak pěstmi, tak údery kolenem a při odjezdu na střídačku počestoval rozvášněné kralupské fanoušky vztyčenými prostředníčky. To rozpoutalo konflikt mezi bílinskou hráčskou lavicí a jedním z fanoušků, který se chopil hokejky ze střídačky a začal s ní napadat hostující hokejisty, kteří se stejným způsobem bránili.

Už na ledě se do potyčky zapojili bývalý extraligový hokejista Peter Jánský, který byl i u konflitku hráčské lavice s domácími fanouškem. Toho se zúčastnil i bílinský Jakub Beran.

Většina hráčů Bíliny poté odešla do kabiny a odmítla utkání dohrát. Na stadion dokonce povolala policii, protože domácí fanoušci měli týmu soupeře vyhrožovat, že si na něj počkají u autobusu. Zápas se tedy nedohrál a kralupskou radost z vítězství ve středočeské krajské lize a postupu do druhé ligy zchladilo čekání na verdikt.

Zatímco o vítězství Kralup v kvalifikaci už je nyní jasno, jejich možné působení ve druhé lize ale zůstává nejasné. Pro účast ve třetí nejvyšší soutěži by mužstvo potřebovalo větší finanční podporu. Podobně je nejasná i budoucnost SK HC Draci Bílina v Krajské lize. I severočeský klub nemá odpovídající podporu radnice, která dala zelenou druhému bílinskému klubu, který má podobný název - HC Draci Bílina. Ten totiž disponuje na rozdíl od SK mládží, což je pro bílinskou radnici prioritní.