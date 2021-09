Bílina v té době vedla 5:3. Jedním z aktérů dvou bitek byl i obránce chomutovských Pirátů Martin Hartman, který v klubové televizi popsal, proč se zastal spoluhráče. „Byl to z naší strany pomalý zápas, nedohrávali jsme souboje, byli jsme bití. Říkali jsme si, že bychom měli chodit více do těla, napadat, ale bohužel to tam od nás nebylo,“ mrzelo v hodnocení Hartmana, který v tom viděl i možnou únavu, protože Piráti měli nahuštěný přípravný program.

HC Draci Bílina - Piráti Chomutov 5:3 (2:1, 3:1, 0:1- nedohráno). Branky a nahrávky: 4. Kučera, 17. Bartoš (Zdeněk, Daniel), 23. Eklund (Žítek), 24. Daniel (Bittner, Bartoš), 29. Kučera (Nerad) – 14. Huňady (Chrpa), 30. Mála (Kuncl), 42. Andres (Krstev, Řezníček). Rozhodčí: Vozár – Sýkora, Goltsch

Emoce na bílinském ledě vzplály už na konci druhé třetiny a totální rozbuška pak přišla v poslední periodě, kdy rozhodčí zápas ukončili. Neodpískané sekání jednoho z chomutovských hráčů pomstil bílinský Fábry zákrokem, který do hokeje vůbec nepatří.

„Začali jsme hrát do těla, řekli jsme si to s trenérem a Bílina to asi neunesla. Rozhodčí pak neodpískal některé fauly od nich i od nás. Začalo se to mlít a vyvrcholilo to tím, že bílinský hráč sekne po zádech našeho hráče a to se prostě tak nenechává,“ popisuje Hartman, proč došlo k boxerské vložce.

„Měl jsem okamžitě jasno, že do toho půjdu. Tohle se nedělá, seknout ho stylem, že mu málem urazí hlavu. To je prostě o zranění,“ kroutil Hartman hlavou.

Takhle se mstil bílinský Fábry:

Skandální zákrok bílinského FábryhoZdroj: repro Deník

Šlo o zdraví z obou stran. „Do té doby, než se to všechno zvrhlo, hodnotím zápas pro nás kladně. Od začátku to bylo ovlivněné rozhodčím na obě strany. Nejvíc nezvládl celý zápas rozhodčí, takže z toho vyplynula taková bramboračka. Jinak s naším výkonem jsem maximálně spokojený, protože jsme sehráli zatím nejlepší zápas v přípravě. Škoda, že se to nedohrálo, ale šlo o zdraví z obou stran, takže nemělo smysl to dohrávat,“ ohlédl se bílinský trenér Tomáš Mareš.

„Je to tak, že se to štengrovalo už od půlky utkání. Bílina hrála asi sedm minut v oslabení 3:5, z toho dvakrát to byl trest za vyhození puku. Pak dostala gól na 3:5, začala se bát o výsledek a dohrávala souboje často za hranou. Ten hlavní nevěděl, co má vylučovat a co ne. Sekání Chomutova, které nebylo potrestané, to cele dovršilo. Fábry se pak mstil a následně seběhl z tribuny k ledu manažer Draků Kanis. Začal po sudích řvát, slyšel jsem z tribuny i vulgarity. Bílina pak šla do kabin, už se nevrátila, i když se na ni čekalo, a bylo po zápase," vylíčil jeden z diváků čtvrtečního (ne)přátelského střetnutí.

„Špatně, špatně dneska. Vyhráli jsme v úterý doma nad Děčínem 10:3, přijeli jsme trochu namistrovaní a mysleli jsem si, že to půjde samo, ale nešlo to. Bylo tady menší hřiště, na kterém jsme měli špatný pohyb a soupeř nás dobře dohrával. Musím říct, že 25 minut byla Bílina lepší, pak se to zvedlo, ale bohužel to dopadlo, jak to dopadlo. I to ale patří k hokeji,“ přidal svůj pohled chomutovský kouč Petr Martínek.

Sestřih zápasu Bílina - Chomutov:

Zdroj: Youtube

A ještě jedna zajímavost na závěr, která možná vysvětluje rivalitů obou celků: Když se hlasovalo o tom, jestli celky II. hokejové ligy jsou pro, aby Piráti postoupili z krajské soutěže, Draci byli jedni z prvních, kteří nesouhlasili…

Ve čtvrtek 9. září se hraje v Chomutově od 18 hodin odveta.