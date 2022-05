Martine, jaký to byl turnaj? Čekali jste takový úspěch? Turnaj jsme si samozřejmě všichni užívali. Letos jsme hráli pouze tři mezinárodní utkání, takže byli všichni natěšeni. A abych řekl pravdu, tak jsem úspěch očekával. Už na turnaji v Katovicích se mi náš projev moc líbil, v Budapešti to holky jen potvrdily. Šli jsme si za tím; hned první den kempu ve Zlíně jsme si řekli, že to do Maďarska jedeme vyhrát.

Jakou kvalitu měly jednotlivé zápasy? Který vám z vašeho pohledu nejvíc vyšel?

Zápasy měly slušné tempo. Jak ty naše, tak i ostatních týmů, které jsme sledovali buď z tribuny, nebo na videu. Naše výkony šly nahoru zápas od zápasu, takže bych vypíchnul určitě zápas proti Švýcarsku, kde jsme byli jasně lepší, ale soupeř bohužel půl minuty před koncem vyrovnal; utkání jsme pak rozhodli až v samostatných nájezdech. A pak samozřejmě finále proti domácímu Maďarsku, kdy jsme celý zápas dominovali a soupeře jsme až na pár šancí do ničeho nepustili.

Nabral tým postupně euforii, vezl se na vlně?

My už jsme tu vítěznou vlnu chytili před Vánoci v Katovicích. A ve zmiňovaných posledních dvou zápasech holky předváděly naprosto perfektní výkony. Věřily si, hrály sebevědomě a hrály pro tým.

Co rozhodlo ty nejdůležitější zápasy?

Myslím, že rozhodlo to, že jsme měli čtyři vyrovnané pětky. Všechny dostávaly, jen kromě přesilových her a oslabení, na ledě stejný prostor. Bylo úplně jedno, jaká lajna je zrovna na ledě, stejně jsme hráli většinou v útočném pásmu nebo daleko od naší branky.

Budete jmenovat některé holky, které podaly skvělé individuální výkony?

To bych musel jmenovat všechny, vážně. Máme skvělé brankářky, moc nám pomohly holky z osmnáctky, které s námi na předchozích akcích nebyly, a výborně si vedly i ty nejmladší z ročníku 2008, které by měly kategorii U16 táhnout další dva roky.

Jak se vám s týmem pracovalo, co jste měl na starosti?

S holkami se mi pracuje skvěle. S většinou se již pár let známe, takže už tak nějak vzájemně víme, co od sebe očekávat. Líbí se mi, jak holky nasávají každou novou věc, kterou jim ukazujeme nebo vysvětlujeme, a to, jak hokej žerou. Skvěle šlapal celý realizační tým; pracovat s hlavním trenérem Rudou Vallou je radost. Také se už nějakou dobu známe a řekl bych, že na hokej a fungování týmu máme podobný pohled. Při trénincích ve Zlíně jsem měl na starosti vstup do útočného pásma, hru v oslabení a hry na malém prostoru. Dále pak přípravu video rozborů a občas suchou přípravu. Při zápasech jsem řídil obránce a plnil si další povinnosti asistenta trenéra, patří mezi ně třeba zápis o utkání nebo volba nejlepšího hráče zápasu.

Jak jste trávili čas mimo hokej? Prohlíželi jste si město?

Do města jsme vyrazili po postupu do finále. Chvilku jsme po městě bloudili, ale nakonec jsme historické centrum našli. Budapešť je krásná, všem se ve městě líbilo. Jinak jsme se soustředili na hokej, takže suchá příprava, týmové schůzky, video rozbor a samozřejmě odpočinek.

Jak jste slavili? Na ledě i mimo něj?

Na zimáku se slavilo dlouho. Byl krásný pocit vidět holky, jak si to užívají. V kabině byla pěkná potopa, hlasivky všech dostaly pořádně zabrat. Na hotelu nás přivítal potlesk od ostatních týmů, po večeři jsme si něco řekli a nechali jsme holky spolu. Byly k nezastavení, pořád zpívaly a tancovaly. Nadchlo mě, že většina zůstala na hotelu i přesto, že si pro ně přijeli rodiče, kteří si tak museli domlouvat další přespání v Budapešti. Prostě si to s týmem chtěly ještě užít, s rodiči odjely až druhý den po snídani.

Jsou holky ovlivněné tím, ze ženy byly poprvé na ZOH? Je tam vidět euforie?

Samozřejmě, že to vnímají, ale že by z toho byla nějaká euforie? To bych neřekl. Věřím ale, že se na dalších olympiádách pár tváři z našeho týmu objeví.

Chtěl byste ještě ke svému působení u ženské reprezentace U16 něco dodat?

Rád bych poděkoval celému týmu za spolupráci a hlavnímu trenérovi Rudovi Vallovi za šanci a důvěru. Doufám, že se na střídačce ještě potkáme. A také děkuji členům vedení klubu HC Teplice, že mi umožnili se reprezentačních akcí účastnit.

Výsledky Evropského poháru v Budapešti:

Francie – Česko 1:5. Branky ČR: 15. Jílková (Šapovalivová, Slavíčková), 17. Chladová (Šapovalivová, Čabelová), 21. Prošková (Pietraszová, Hujová), 42. Pánková, 44. Slavíčková (Juříčková, Jílková).



Česko – Norsko 6:1. Branky ČR: 6. Čabelová (Šapovalivová, Slavíčková), 8. Juříčková (Šapovalivová, Stýblová), 16. Juříčková (Šapovalivová, Jílková), 20. Jebousková (Velinská), 23. Velinská (Příhodová, Čabelová), 26. Juříčková (Šapovalivová)



Česko – Švýcarsko 4:3 sn. Branky ČR: 6. Šapovalivová, 12. Tischler (Paroubková), 27. Šapovalivová (Slavíčková), rozh. nájezd Z. Mazancová.



Česko vs Maďarsko 4:0 (finále). Branky ČR: 4. Jebousková (Pietraszová), 16. Mazancová (Prošková), 23. Vocetková (Pietraszová, Tischler), 23. Jebousková (Pietraszová).