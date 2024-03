Poprvé v sérii mezi litvínovskou Vervou a brněnskou Kometou jedno z mužstev využilo výhodu domácího ledu. Byl to Litvínov, který ve čtvrtfinálové sérii doma přemohl Kometu Brno 4:1 a slaví postup do semifinále play off! Sérii ovládli chemici 4:2.

Litvínov právě vstřelil Kometě první branku. | Video: Deník/Václav Veverka

Verva měla před svými fanoušky fantastický nástup a na Brňany vlétla jako utržená ze řetězu. Hosté chvílemi nevěděli, kde jim hlava stojí, Furch se musel otáčet. Pro Vervu přišla z tlaku odměna – v 6. minutě se prosadil Koblasa, do konce třetiny pomohl vypracovat náskok 2:0 ještě kapitán Sukeĺ. Jihomoravané se dostali na dostřel v prostřední dvacetiminutovce, ale radost jim nevydržela ani půl minuty, když po gólu Mosese pomohl zpět k dvoubrankovému odskoku Koblasa a ten samý hráč v čase 37:32 zkompletoval hattrick – 4:1.

Litvínov se probil do semifinále play off po devíti letech. Když se mu to naposledy povedlo v roce 2015, tak z toho byl historický titul!

Zdroj: Deník/Václav Veverka

„Myslím si, že Kometa určitě byla v sérii favorit. Naše mužstvo má ve svém středu zkušené hráče, ale v Brně jich hraje mnohem víc. To, jak kluci ale týmově odpracovali celou sérii, tak klobouk dolů před nimi,“ ocenil své svěřence litvínovský kouč Karel Mlejnek.

„Je to škoda, jako kdybychom byli zastrašení z toho, že máme udělat ten krok a vrátit sérii domů. Začátek se nám nepovedl,“ kroutil hlavou brněnský lodivod Jaroslav Modrý.

„Jsem hrozně rád, že to klaplo a hlavně že jsme postoupili. Je to hrozná úleva. Těší mě, že jsme to uhráli, protože na rozhodující zápas do Brna se nám už nechtělo,“ usmíval se třígólový střelec Vervy Petr Koblasa, mimochodem jeho gólový triptych je první hattrick Litvínova v play off samostatné české extraligy.

HC VERVA LITVÍNOV – HC KOMETA BRNO 4:1 (2:0, 2:1, 0:0), stav série: 4:2, postupuje Litvínov

Branky a nahrávky: 6. Koblasa (O. Kaše, D. Kaše), 10. Sukeľ (Hlava), 26. Koblasa (O. Kaše), 38. Koblasa(Abdul, Baránek) – 26. Moses. Rozhodčí: Hradil, Šindel – Ondráček, Svoboda. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:0. Střely na branku: 30:23. Diváci: 5 944 (vyprodáno).

HC VERVA Litvínov: M. Tomek – Jaks, Zile, Demel, Baránek, D. Zeman, Czuczman, Šalda – O. Kaše, D. Kaše, Koblasa – Hlava, Sukeľ, Kirk – Abdul, Jurčík, Kudrna – Havelka, Zygmunt, Maštalířský. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.

HC Kometa Brno: Furch – Kučeřík, Gazda, Ščotka, Holland, Kaňák, Moro, Osburn – Pospíšil, Kollár, Moses – Zaťovič, Cingel, Flek – Kohout, Marcinko, Zbořil – Okál, Vincour, Kos. Trenéři: Modrý, Otoupalík a Horáček.