V základní části Verva na Hradec nevyzrála ani jednou a v play off tomu nebylo jinak. Na Hlinkově stadionu Východočeši dali základ postupu hned v první periodě, kterou ovládli vysoko 3:0. Na to už žlutočerní nedokázali odpovědět a prosadili se proti skvěle chytajícímu Mazancovi jen jedinkrát z hole Jarůška.

„Bohužel se nám nedařilo vstřelit více branek a tohle téma se s námi neslo celou sérii. Navíc se nám nedařilo v přesilových hrách a to si myslím, že byly klíčové faktory, které tuto sérii rozhodly. Hradec nám dneska nastřílel brzy tři góly a my to museli otevřít. Bohužel Hradec to pak zavřel a hrál svůj defenzivní styl. Nevyhráli jsme ani jeden zápas, je to pro nás velké zklamání,“ řekl před televizními kamerami litvínovský bek Patrik Demel.

„Měli jsem celkem solidní začátek, ale udělali jsme tam chyby, které nás trochu srazily na zem. Za stavu 3:0 si to hosté už pohlídali a udržovali si příznivý stav. Snaha se nadá upřít, ale soupeř už byl natolik silný, že už jsme s tím nedokázali nic udělat. Soupeři gratuluju, postoupil zaslouženě," konstatoval trenér Vervy Vladimír Országh.

U soupeře samozřejmě vládla spokojenost. Velkou měrou se o to postaral skvělý gólman Mazanec. „Byli jsme dobře takticky připravení, navíc k tomu přidali kolektivní výkon. Náš beton funguje. Z malého boxu kluci vystupují a sbírají dorážky. Takhle si to představuji a slavilo to úspěch,“ popsal Mazanec.

„Vstup do zápasu měl Litvínov trochu lepší. Věděli jsme, že do toho půjdou úplně na doraz, protože budou chtít něco udělat s tím, že jsme vedli 2:0 na zápasy. My jsme si to ale pohlídali, vychytal tam nějaké šance náš gólman," chválil kouč vítězů Vladimír Růžička.

3. zápas předkola play off:

Litvínov - Hradec Králové 1:5 (0:3, 0:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 45. Jarůšek (Cibulskis) – 5. Šalda (Perret, Lev), 17. Blain (Kevin Klíma), 18. Orsava (V. Růžička), 27. M. Zachar (Perret, V. Růžička), 28. Smoleňák. Rozhodčí: Hradil, Svoboda – Brejcha, Axman. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Střely na branku: 35:19. Bez diváků: Konečný stav série: 0:3.

HC VERVA Litvínov: Godla (od 21. Zajíček) – Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Demel, D. Zeman, Kudla – P. Zdráhal, Žejdl, Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš – P. Svoboda, M. Hanzl, Látal – M. Havelka, Gerhát, Zygmunt. Trenéři: Országh a Sýkora.

Mountfield HK: Mazanec – Nedomlel, Blain, Šalda, F. Pavlík, Čáp, Graňák – Kelly Klíma, Kevin Klíma, Jergl – J. Sklenář, V. Růžička, Orsava – Perret, Lev, M. Zachar – R. Pilař, Koukal, Smoleňák – J. Veselý. Trenéři: Růžička starší, Branda a Kočí.