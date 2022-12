Jste první, takže spokojenost? Ano, spokojenost. Ten začátek byl hektický, protože jsme se sešli poprvé až dva tři dny před prvním mistrákem. Museli jsme to dát rychle dohromady, moc jsme se neznali. Ale bylo znát, že potenciál tam je. Šlo jen o to, abychom se poznali, něco natrénovali, odehráli. Bylo to o čase, který jsme potřebovali, aby si vše sedlo.

Bílina sestoupila, pak ale získala licenci a II. ligu mohla hrát. Nakonec ale je jen v Krajské lize. Jak vy to vnímáte?

Ta nabídka hrát přeci jen II. ligu přišla v období, kdy už bylo málo času. Navíc nedopadla případná spolupráce s jedním prvoligovým týmem, který nám měl posílat jednu lajnu. Takže bychom neměli hráče na tak kvalitní soutěž, proto jsme se rozhodli, že půjdeme do Krajské ligy. Věděli jsme, že bez kvalitního kádru bychom měli velké problémy, II. liga je tuto sezonu opravdu hodně dobrá.

Vy jste měl být původně jen jako kouč, ale nakonec kromě trénování i hrajete. Proč?

20 let jsme si hokejem vydělával, a to převážně v zahraničí. Když jsem se vrátil, tak jsem hrál v Mostě jen II. ligu a postupem času si budoval jinou kariéru, chodil do práce. Pak jsem se rozhodl to ukončit, protože jsem neměl tolik čas, chtěl jsem být víc s rodinou, do toho navíc zdravotní problémy… Krajská liga je ale něco jiného, není tak časově náročná. A k tomu jsme měli problémy s obránci. Už to je s obránci lepší; pořád hraji, ale spíš bych chtěl jen trénovat.

Trénování vás baví…

V zahraničí jsem trénoval spíš děti. V Anglii jsem byl i asistentem hlavního kouče u dospělých, pomáhal jsem s útočníky a při přesilových hrách. Chtěl jsem si teď vyzkoušet pozici hlavního kouče, proto jsem rád, že pan Kanis mi dal v Bílině důvěru. Řekl mi, že do toho nebude kecat.

A kecá?

Nekecá. Myslím, že máme dobrý vztah. Na všem se domluvíme, hodně mi pomáhá.

Na papíře nemáte špatný kádr. Je v něm například Peter Jánský, na Krajskou ligu určitě nadstandardní hráč.

Souhlasím. Někdy dá dva tři góly, někdy víc. Baví ho to, chodí rád. Dokonce i když nemohl hrát, tak přijel a fandil.

Takže partu máte dobrou?

Pořád se tvoří. Nemůžu ještě říct, že se známe na sto procent. V téhle soutěži se moc netrénuje, tak nejsme často spolu. Navíc řada hráčů nechodí na všechny tréninky, protože kvůli práci nestíhá; jsou tam hasiči, policajti.

Kdo ještě tým táhne?

Největší oporou jsou gólmani, chytají fakt výborně, a to jak Štěpka tak i Havlík. Díky těm dvěma jsme nahoře, plno zápasů vychytali. Máme také pár šikovných obránců, například Bártka, Šubrta, Vlacha. Jsou to kluci snaživí… V útoku pak mladí Uher, Gašpar, Beran. A pak stálice ze II. ligy - Mašek, Kobec. To je jádro týmu. A další kluci k tomu přispívají.

Budete chtít postoupit?

To je spíše otázka na pana majitele. Zatím jsme si dávali za cíl, že chceme být tabulce co nejvýše. A aby se pak hrálo play off. To, že jsme momentálně na prvním místě, je zásluhou všech kluků. Někteří hráči si dokonce brali dovolenou, aby mohli hrát zápasy. Návrat zpět do vyšší soutěže by byl reálný pouze za větší podpory města a navíc by byla potřeba sehnat sponzory. Nebo jednoho a pořádného, aby to dostal nahoru. První flek si užíváme, budoucnost neřešíme.

V Krajské lize jsou dva týmy z Bíliny. Co na to říkáte?

Já o tom moc nevím, neznám tak tu historii, tak bych o tom nechtěl mluvit. My se snažíme být ve městě jedničkou. Všem chceme ukázat, že hokej děláme dobře. Myslím, že pro druhou Bílinu jsme velká konkurence. Ale případná spolupráce je na domluvě.

Kdo je pro vás v soutěži největším konkurentem?

Teď se zvedají všechny týmy. Největším konkurentem byla Roudnice, teď jsme před ní o čtyři body. Daří se nám v defenzivě, dostali jsme nejméně gólů, a celkem dost jich dáváme. Jak jsem řekl, tak ostatní se zvedají - ať už Kadaň, Klášterec nebo Louny. My si teď mákli, protože jsme tam měli snad pět zápasů v jedenácti dnech, což je na tuto soutěž neobvyklé. Ale zvládli jsme to perfektně.

Chodí na vás fanoušci?

Ano a rád bych na závěr všem fandům rád poděkoval, protože překvapivě chodí v celkem velkém počtu. Máme i pár věrných, kteří jezdí ven. Všem bych rád popřál hezké vánoční svátky a šťastný nový rok. Doufám, že našim fandům budeme dál dělat radost.