Hübl se svou asistencí stal nejproduktivnějším hráčem v historii základní části extraligy (získal 809 bodů) a překonal Richarda Krále. V letošní sezoně už dříve předčil i Petra Lešku. Utkání bylo po prvním gólů v O2 aréně přerušeno a asistent Vervy Václav Sýkora a trenér Vladimír Országh mu předali dres a hokejku.

Hübl měl ale i další důvod k oslavě. Litvínov totiž vyraboval bodově Spartu po výhře 4:2, když jasný základ výhře dali Krušnohorci už v první třetině, kterou ovládli vysoko 3:1.

"Vyhráli jsme na Spartě, pocity jsou dobré. Rekord super. Jak jsem říkal už dřív, tyhle statistiky docením až později, žiju přítomností a ještě jsem to asi ani nedocenil. Teď se musíme soustředit na konec sezony," řekl Hübl po utkání, jenž první zápas extraligové kariéry odehrál v roce 1998 právě na Spartě. Co bude dál? "Uvidíme po sezoně, co zdraví. Zájem musí být z obou stran."

Litvínovská „mise venku“ byla stoprocentní

Dlouho v únorových dnech čekali litvínovští hokejisté na vítězství a vše zlomila trojice zápasů na ledech soupeřů. Verva v nich vytěžila plný počet devíti bodů, když vyhrála v Pardubicích 3:1, poté v Olomouci 2:1 a teď na Spartě 4:2. „Mise venku“ je tak do puntíku splněná. V neděli Severočeši doma hostí Mladou Boleslav (15.30).

Sparta Praha - Litvínov 2:4 (1:3, 0:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 9. Sukeľ (Forman), 52. Zikmund (Jurčina) – 2. Pospíšil (V. Hübl), 14. Jarůšek, 15. Gerhát, 28. Irving (M. Hanzl, P. Zdráhal).

HC Sparta Praha: Machovský (15. Salák) – Tomáš Dvořák, Jurčina (A), Košťálek, Polášek, Němeček, O. Němec, M. Jandus – Rousek, Horák, Řepík (C) – Říčka, Pech (A), Buchtele – Kudrna, Tomášek, Sobotka – Zikmund, Sukeľ, Forman.

HC VERVA Litvínov: Godla (Zajíček) – Cibulskis, Balinskis, Štich (A), Demel, Ščotka, Irving, Kudla – F. Lukeš, V. Hübl (C), Pospíšil – Látal, Gerhát, P. Svoboda – Jarůšek, M. Hanzl (A), P. Zdráhal – Zygmunt, Helt, M. Havelka.