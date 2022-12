Mašek se se svými kolegy snažil postavit co nejsilnější výběr. „Mrzí mě, že někteří vybraní kluci nemohli jet. I tak si ale myslím, že máme silný tým, který bude konkurenceschopný."

Kysela: Růžička není odepsaný, někdo z extraligy po něm sáhne. Hynek to má těžké

Do metropole na Dunaji jedou z pětky například Sládek, Reichenbach, Beránek a Langhammer, ze čtyřky Ondruš, Bílek a brankář Votava a z trojky šikulové Vokatý s Kuklíkem. Hlavními oporami celku by měly však být slečny Nerglová a gólmanka Konečná, kterou si Mašek půjčil z Loun. „Na Elišku hodně spoléhám, už jsem se s ní o její úloze bavil. A Hanka Konečná už v Maďarsku byla, dokonce byla vyhlášená nejlepší brankářkou turnaje."

Nerglová (ročník 2012) je už zkušenou hráčkou, v svazové soutěži pravidelně přispívá velkým počtem kanadských bodů. Individuálně vyspělá hokejistka si uvědomuje, že se na ni spoléhá. „Budu se snažit trenéra a spoluhráče nezklamat," slibuje.

OBRAZEM: Draci slavili čtvrtstoletí, dorazil i Šlégr. Na Elišku vybrali 30 tisíc

Santa Claus Cupu 2022 se zúčastní v kategorii AA celkem 20 týmů, které jsou rozdělené do čtyř skupin po šesti týmech. Teplice byly nalosovány do skupiny C, ve které se v sobotu postupně utkají s Szigeti Bikák (7.40), Ajkai Óriások - Maďarsko (8), Hoba Bratislava - Slovensko (11.40), HK Partizán - Srbsko (12) a HC Havrani Piešťany - Slovensko (14.20). Poté následují ještě dva sobotní zápasy, v neděli by měly být na programu další čtyři duely. Každý zápas bude trvat 18 minut. Teplická družina se do Maďarska vydá už v pátek. Do Budapešti se z České republiky chystají ještě Louny.