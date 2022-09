„Doufáme, že domluva, jaká je teď s městem, bude platit po celou sezonu,” říká otevřeně Martin Cimrman, šéf HC Teplice. Teplický zimní stadion je v majetku města, to ono určuje ceny za pronájem ledové plochy. Hokejový klub je s ním domluvený na částce, která je nižší než pro komerční účely. Už nyní ale musel kvůli růstu energií navýšit měsíční členské příspěvky. „Ceny ledu se zvýšily, i když nijak razantně. Jinde to bylo daleko horší. Proto jsme navýšili i členské příspěvky, ale jen kosmeticky. Pokud by došlo k dalšímu progresu, tak by ten další nárůst členských příspěvků byl dramatičtější,” přiznává Cimrman.

Rodiče doufají v pomoc ze svazu, jenže pod novým šéfem Aloisem Hadamczikem žádná revoluce doposud nenastala. „Řada talentů, hlavně těch z nemajetných rodin, může skončit. Myslím si, že by pomohlo, kdyby nejtalentovanějším klukům z klubů přispíval svaz. Místo toho jsem se ale dočetl, že pro nováčky zrušil příspěvek na výstroj. To je špatně. A samozřejmě by sportující mládež mělo na maximální možné úrovni podporovat i město,” myslí si David, jehož syn hraje právě za teplické Huskies.

Hynek Hanza souhlasí a hledá legální možnost pomoci sportovcům. „Je tu systémová dotace na mládež, další pomoc je právně složitá. Můžeme však opět nějakou formou pomoci sportující mládeži, respektive rodinným rozpočtům, a to například úhradou části zaplaceného členského poplatku.”

Teplice každopádně nenechají městské organizace ve štychu. „Na společném setkání jsme je ubezpečil, že město má zdroje na vykrytí zvýšených cen, respektive že město nemá v úmyslu a nebude přenášet tento náklad na veřejnost, děti, nájemce, sportovce, návštěvníky a tak podobně,” slíbil Hanza.

Hynek Hanza: Případné řešení pomoci musíme hledat rychle

V minulém týdnu proběhla schůzka se všemi příspěvkovými organizacemi (školy, školky, knihovna, Sportarena, aquacentrum, Botanická, Dům kultury, atd.). Všechny městské organizace jsem ubezpečil, že město má zdroje na vykrytí zvýšených cen resp. že město nemá v úmyslu a nebude přenášet tento náklad na veřejnost, děti, nájemce, sportovce, návštěvníky atd. I z toho důvodu máme naspořené finanční prostředky, abychom krizi zvládli. Požádal jsem je však, aby urychleně hledaly úspory ve spotřebách, ať už investicemi nebo optimalizací provozu. Z tohoto důvodu město najalo i energetika, který je všem organizacím k dispozici a bude jim pomáhat… Dále uvažuji o tom, že na tento školní rok bychom mohli domácnostem pomocí tím, že teplickým žákům základních a středních škol město uhradí jízdné v MHD. Co se týká sportovních klubů, tak zde hledám legální možnost pomocí, ale protože už zde je systémová dotace na mládež, tak je to právně složité. Můžeme však opět nějakou formou pomocí sportující mládeži resp. rodinným rozpočtům např. úhradou části zaplaceného členského poplatku. O půjčce jsme zatím neuvažovali a nejsem si jist, že by to pro kluby bylo řešení. V pátek jsem se také setkal s paní ředitelkou Úřadu práce; chtěli bychom společně udělat tiskovou konferenci, takový workshop pro veřejnost, abychom občany seznámili, jaké mají možnosti sáhnout si na nějakou pomoc. Myslíme si, že spousta lidí prostě nejde na ÚP si o pomoc si říct. Také paní ředitelka prověřuje možnost poradenství pro lidi, které bychom i my podpořili. Je toho docela hodně, o čem přemýšlím, jak pomoci veřejnosti v blížící se komplikované době. Bohužel sílu na to pomoci podnikatelům město nemá, to musí stát… Ale město a jeho organizace to určitě přežijí a budou tuhle zimu standardně fungovat. Komplikované je, že budou volby a poslední zastupitelstvo máme za 14 dní. Takže musím hledat případné řešení pomoci rychle…