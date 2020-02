Zkušeností má na rozdávání, však také trénuje mládež v Mladé Boleslavi, kde má na starost 5. třídu. Asistenta mu dělá další velká persona českého hokeje Radim Vrbata. Václav Pletka toho za svoji bohatou kariéru prožil opravdu hodně. Připsal si jeden start v NHL, s Plzní získal extraligový titul! Proto, když se na žádost svého bratra Daniela ukázal v dresu Jičína v krajském přeboru Libereckého kraje, bylo to velké pozdvižení pro spoluhráče, protihráče i fanoušky.

„Slíbil jsem bráchovi, že až skončím s profesionální kariérou, tak si půjdu zahrát právě za ním do Jičína,“ říkal tehdy Pletka. A úspěchy v nižší soutěži na sebe nenechaly čekat. Hned v první sezoně v Jičíně dokázala zkušený matador pomoci k titulu na Královéhradecku, kde Jičín v tu dobu působil.



„Bylo super, že nám ten titul vyšel hned v první sezoně, sešel se skvělý tým a dotáhli jsme to do vítězného konce,“ říkal po prvním titulu Pletka. V loňském roce Jičínu pomohl už pouze ve třech zápasech. Poté se naplno věnoval trénování. I tak svěřenci jeho bratra dokráčeli pro titul na Liberecku. A letos to mají znovu skvěle rozjeté, když v soutěži nemají konkurenci. Pletka je stále na soupisce, ale zatím do sezony nezasáhl.

Krajský přebor má zvučná jména i v ústeckém regionu. Za rezervu Kadaně se chodí sklouznout juniorský mistr světa Angel Krstev. V Roudnice nad Labem od letošní sezony zase diriguje hru čtyřicetiletý veterán Jaroslav Kalla, který ještě tři sezony zpátky patřil v dresu Litoměřic k nejproduktivnějším borcům první ligy.



O hvězdy pochopitelně není nouze ve druhé lize. Ambiciózní celek z Vrchlabí má ve svých řadách jména jako Bednář, Sýkora, Vašíček, Hlaváč. V Trutnově se zase po ledě prohání bývalý litvínovský střelec Kubinčák.



Zajímavou tváří ve druhé lize je Michal Oliverius. Zkušený útočník se i v 41 letech a jako amatér řadí mezi nejvíce bodující hráče Děčína. Před dvaceti lety vstřelil tři góly v extralize za Litvínov, ale v nejvyšší soutěži se neudržel. Zato se pyšní titulem mistra světa v hokejbale, který stále válí v okresní lize, kde se střetává s Čalounem.