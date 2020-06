“Už loni jsme chtěli k týmu trenéra, ale bohužel se nám to se Sergejem Sošnikovem nepovedlo. Jsem přesvědčený, že je to teď ta správná změna. Byla potřeba udělat změnu, dát týmu impuls,“ říká manažer HC Draci Bílina Miroslav Kanis, který mužstvo při trenérských nezadrech vždy trénoval.

Pár let po sobě jste byli nejhorším týmem vaší skupiny II. hokejové ligy. Přijde s Tomášem Marešem obrat k lepšímu?

Kdo by chtěl hrát pořád dole! To nechce nikdo… Podle mě je zázrak, že jsme za těch devět let ani jednou nespadli. Jsme malé město, máme malý rozpočet, okolo nás jsou jiné silné kluby. A to padaly z II. ligy silnější týmy než jsme my, třeba Jindřichův Hradec, Milevsko, Sokolov… Ale uvidíme. Snažíme se poskládat tým, aby byl konkurence schopný. Máme v jednání zajímavá jména.

Jací oba trenéři jsou?

Ambiciózní. Věřím, že do týmu přinesou takovou tu potřebnou chuť a svěží vítr. Že to přispěje k tomu, abychom se zvedli.

Budou se snažit přivést hráče, které znají?

Na to trošku spoléhám! Věřím, že si budou chtít přivést hráče, se kterými pracovali. Sázím na to, že mají různé vazby a vztahy. Tohle by mělo být jejich velké plus.

Budete spolupracovat s nějakými jinými kluby z okolí?

Je tu spolupráce s Litvínovem, ale ten je kousek od Mostu, takže hráče bude dávat hlavně tam. Na druhou stranu ani Most není nafukovací, tak uvidíme, jaká bude možnost nějaké hráče z Litvínova využít. A pak je tu také Kadaň, se kterou máme rovněž určitou spolupráci. Věřím, že bude pokračovat.



Přišli jste o Procházku a Šimečka. Co to pro vás znamená?

Jako každoročně nám odešli kvalitní hráči do Mostu, protože Lvi mají od města rozpočet čtyřnásobně větší. To není nic proti našemu město a jeho příspěvkům, ale Most má prostě větší možnosti, větší rozpočet, protože je několikanásobně větší než Bílina. Oba tu byli dlouho, hodně nám pomohli za ty roky. Teď dostali finanční nabídku, kterou nešlo odmítnout. Vůbec jim odchod nevyčítám.



Především Jakub Procházka je ale hodně produktivní. Jeho nahradit lehké rozhodně nebude.

To je pravda, ale už se nám stalo, že před sezonou odešlo hned několik produktivních hráčů. Třeba nejlepší střelec Mála šel také do Mostu, spolu s ním šly i další naše opory. Jednoduché to samozřejmě nebude, určitě je to pro nás nepříjemné. Ale jak jsem říkal, je to logické, když je deset kilometrů od nás finančně daleko silnější klub.