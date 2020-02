Když přijede Dvůr, jsou Draci vejpůl. Opět s ním padli. Tentokrát 4:8

Bilance Bíliny s Dvorem Králové této sezony je žalostná. 4:6, 3:4, 4:7, 2:3. V sobotu přibyla do statistik další porážka, v jubilejním 40. kole Draci prohráli s Východočechy 4:8. Hosté si díky vítězství zajistili přímou účast v semifinále play off. To domácí celek má jinou jistotu, a to už několik kol – že skončí v tabulce skupiny Sever II. hokejové ligy beznadějně poslední.

