Proč jste se rozhodl Kadaň odhlásit po osmnácti odehraných kolech z Chance ligy?

Je to kvůli neúnosné finanční situaci. Způsobil ji sponzor, který neplnil závazky a dohody. Spolupracovali jsme od dubna až do minulého pátku. Z jeho strany tam byla hloupá výmluva. Moc mě to mrzí, bolí to. Po 23 letech musí Kadaň pryč z druhé nejvyšší soutěže. Mrzí mě, že tímto způsobem. Kdybychom věděli, jak se to vyhrotí, tak bychom soutěž před sezonou vůbec nepřihlašovali. Čekali jsme do poslední chvíle. Měli jsme tři dny volna, během toho odešel Růža, pak jsme to rozsekli. Už to nešlo dál. Nemohli jsme čekat, že se stane zázrak.

Souvisí nějak vyhrocená situace s odchodem trenéra Vladimíra Růžičky do Litvínova?

Takhle to není postavené. My jsme si mohli Růžu dovolit proto, že jsme měli toho generálního sponzora. A nakonec to dopadlo takhle. Už jsme ty dluhy nechtěli před sebou dál tlačit. Kdyby nebyla dohoda s generálním sponzorem, Růža by nikdy do Kadaně nešel. Trénoval tady parádně, měl skvělý přístup, s jeho působením jsem spokojený. Myslím, že řada hráčů na to, že je trénoval Růžička, budou vzpomínat léta, hodně jim dal.

Vladimír Růžička o konci Kadaně

Tři měsíce jsem v Kadani pracoval s hráči, které jinde úplně odepsali. Ti kluci ale budou moct dál hrát někde hokej. Práce s nimi byla úžasná. Rozloučil jsem se s nimi, píšou esemesky, děkuji. Byl jsem v Kadani rád. Není to o tom, že budu stát na střídačce, kde jsou světoví hráči. Chtěl jsem si vyzkoušet i tohle. Vůbec jsme se nebál. Je mi líto, že Kadaň končí, je mi líto těch kluků. Já se snažil pracovat s hráči, ostatní věci šly kolem mě. Finance měl na starosti Petr. Bez dostatečné finanční stránky je to těžké, už to asi nešlo dál.

Ty problémy s dodržováním dohody byly už během sezony, že? Od hráčů šly zprávy, že klub má finanční potíže, že nedostávají výplaty.

Je to tak, už během sezony byly problémy. Táhlo se to od začátku. Museli jsme změnit strategii, vzít jiné hráče. Přitom jsme měli připravené hráče z Finska, Švédska, Kanada. To by byli hráči za jiné peníze, pochopitelně. Naštěstí jsem si nechal poradit, ať je neberu, že by to mohl být průšvih. Ti hráči by si po třech měsících museli hledat nové angažmá, měli bychom velké dluhy.

Ty máte ale teď také, že?

Budeme se snažit z toho dostat. Spolupracujeme se svazem, jde to krok za krokem, s hráči. Nejdřív chci vyřešit dluhy, které vznikly odebráním výstroje, na dopravě. A samozřejmě čekám, že dostaneme za odhlášení pokutu. Třeba sto tisíc, ty pak zaplatíme. Teď se domlouváme s kluby, kterým někteří hráči patří, hráčům hledáme nové angažmá, někteří už ho mají a trénují s novými kluby. Ostatní snad nebudou doma sedět dva měsíce bez práce. Chci tu situaci vyřešit.

Proč se ten sponzor takhle choval, tušíte?

Je to firma, která léta vydělávala, teď je to kvůli covidu horší.

Řeknete její jméno?

Ne. Ono to časem stejně vyjde ven.

Co bude s Trhači?

Licence padá do krajského přeboru, ale tam už je naše béčko, eskáčko, to je jiný subjekt. Já pokračovat nehodlám, v Kadani stačí jeden tým. Takže konec.

Máte za sebou dlouhou a úspěšnou kariéru. Říkáte si, jestli tohle máte zapotřebí?

Člověk se učí celý život, dělá chyby. A těmi chybami se učíme. Mrzí mě to za Kadaň, za město, za mládež. Město Kadaň pro hokej dělá vše. Měli jsme i sponzory z Chomutova. Ale nebyli tak silní, aby se to udrželo. Já přiznávám svou chybu, omlouvám se všem, které to poškodí.

Smlouva byla jen ústní, podepsáno nic nebylo? To je ta chyba?

Víte, jak to dnes je. I když máte podepsáno, tak peníze na účet nepřijdou. Takže i kdyby podepsáno bylo, tak by se tohle stalo.

Zmínil jste kadaňskou mládež. Jaký dopad to bude na ni mít?

Celkově budoucnost hokeje na Chomutovsku nevidím dobře. Nemluvím o dospělém hokeji, ale čistě o mládeži. Dříve dával peníze do sportu, do hokeje ČEZ, ale teď to nefunguje. Dokud fungoval Chomutov a ČEZ dával peníze do hokeje, tak to bylo v pořádku, teď se to ale sype. Já bydlím ve Spořicích, jedu do Kadaně kolem šachty, zpátky pak kolem elektrárny. Tady nic jiného není. Oni se rozhodli, že dají peníze jinam, co nám zbylo? Akorát dýchat ten špinavý vzduch. Myslím si, že by velké firmy měly dávat dětem peníze na sport, když jim takhle kazí životní prostředí. Ale peníze od nich prostě do sportu nejdou. Ani my nemohli čekat, že se to mávnutím kouzelného proutku změní, že nám někdo dá peníze.

Do toho navíc covid, který činnost dětí dlouhou dobu také omezoval, a možná, že ještě omezovat bude…

Podíváte se ráno do novin, tam se píše o obezitě dětí, že tolik nesportují. Jasně, covid tomu přidává. Pak covid skončí a děti budou zvyklé sedět za počítači, budou dál tloustnout. Ony potřebují mít možnost sportovat. Některé sporty jsou pro rodiče lacinější, někteří rodiče ani nemají možnost děti na hokej dát. Proto tomu musí pomoct giganti. Měli by pomoct dětem, školám. Já samozřejmě nemůžu říkat, kam by peníze měli dávat. Myslím, že pro ně by to mělo být automatické, ne aby jim to někdo musel naznačovat. Dříve perfektně fungovala Tréninková střediska mládeže, byla podporovaná státem. To bylo skvělé. Tak by to mělo fungovat i teď. A pokud ty peníze stát nemá, tak by je měly do sportu dávat velké fabriky, které ničí životní prostředí. Zvlášť tady na severu. Když pak vidím, že ČEZ podporuje sport na Moravě, tady ne, tak to nechápu.

Co budete dělat dál?

Tohle já nezměním. Ale chtěl bych pomoct mládeži. Budu ale potřebovat někoho, kdo by mi v tom pomohl. Když se šachta a ČEZ nezapojí do podpory mládežnického sportu, tak dětem zbyde jen dýchat ten prach.