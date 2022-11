V Bílině mají od nové sezony anomálii, čtrnáctitisícové městečko má dva dospělé týmy, oba hrají krajský přebor. A oba se jmenují Draci Bílina. Hokejové veřejnosti je pro smích, že žabomyší války na neútulném zimáku vyústily v podobný paskvil, to koneckonců uznávají i představitelé obou subjektů. Co teď s tím?

Nejdřív je potřeba zmínit, jak vlastně dvě Bíliny na svět přišly. Miroslav Kanis, manažer a trenér, založil v roce 2011 spolek SK Draci Bílina; od Chrudimi koupil licenci na třetí nejvyšší soutěž a vstoupil do tradičního bílinského klubu HC Draci Bílina, který od roku 1997 navazoval na činnost Lokomotivy. Ten se dál se věnoval pouze výchově mládeže, dospělý hokej se přesunul pod Kanisovi Draky.

Postupem času ale mezi oběma subjekty bobtnaly spory, jedné straně na druhé vadilo kdeco, vázla komunikace, nulová byla také snaha problémy řešit; nové vedení oddílu mládeže navíc založilo svůj tým dospělých, který přihlásilo do krajského přeboru. Kanis toto rozhodnutí nazval „trucpodnikem“ a snahou vytlačit jeho soubor ze zimáku, mezitím ale se svým celkem sestoupil a přestože to jednu chvíli vypadalo na nákup nové licence od Kadaně a tím pádem i udržení v třetí nejvyšší soutěži, nakonec se i vinou logického a předem dohodnutého přiškrcení rozpočtu ze strany města (jehož zastupitelem je mimochodem František Weigl, sekretář a člen výboru oddílu mládeže) rozhodl od této myšlenky ustoupit.

Následovaly další spory, dohady a přestřelky. Po Bílině se začalo povídat, že vše přerostlo hokejové mantinely, prý se jednalo zároveň i o politický boj. Oba kluby proti sobě nastoupily v krajské soutěži - derby bylo férové, fanoušky bavilo. I oni si ale mezi sebou říkali, že by rozumnější bylo spojení, které by vrátilo klubu důstojnost. A to je i můj pohled, přestože vedení obou subjektů při něm asi skřípe zuby. O vyřešení problému by měla mít zájem i starostka města, kterému paskvil se dvěma Bílinami nedělá dobré jméno.