Zdráhal, autor páté trefy a zároveň jeden z nejproduktivnějších forvardů Severočechů, má pravdu, statisticky jsou totiž „chemici” v prvních třetinách skutečně nejlepším mužstvem ligy. Jenže dobře rozehrané duely s železnou pravidelnosti ztrácejí, s Dynamem se jim to v této sezoně stalo už dvanáctkrát, v tomto ohledu nemají konkurenci.

Kde je příčina? Hledat ji můžeme v hlavách hráčů Vervy. Vše začalo v září, kdy po solidním startu do sezony Litvínovští ztratili dobře rozehraný venkovní zápas v Třinci. Pak si dobře nepočínali ani v Chomutově proti Kladnu, vrchol přišel o dva dny později na domácím stadionu, kdy naprosto vyhořeli proti Pardubicím. Vzpomínáte? Černo-žlutá parta vyhrála první třetinu 1:0, tu druhou ale totálně projela, od „perníkářů” dostala půltucet branek!

FOTO: Jako na divokém západě! Přestřelku nakonec vyhrály Pardubice

Tyto zápasy sebevědomí Litvínova značně poškodily, Podkrušnohorcům nepomohla ani výměna trenéra. A pravděpodobně by je nezvedla ani další změna na tomto postu. Spíš by pomohlo pozvat si do kabiny vymítače zlých duchů. Mužstvo nefunguje také proto, že je špatně poskládané, což je práce sportovního manažera Hynka. Chemici postrádají potřebnou chemii, hráči spolu prostě neladí.

Nyní některé litvínovské hráče navíc trápí postcovidový syndrom, někteří by o zkušenostech s prodělanou nemocí mohli vyprávět. Covid se kabinou Vervy prohnal v nejméně vhodnou dobu. Po výhře ve Vítkovicích se totiž zdálo, že mužstvo půjde nahoru. Opak je pravdou, družina trenéra Vladimíra Růžičky bude muset bojovat o to, aby se vyhnula baráži, i když stále ještě může myslet na předkolo play off.

Už v neděli ji čeká domácí střetnutí s Karlovými Vary, které rovněž neprožívají lehké období. Zápas je pro Litvínov klíčový. Vítězství by mohlo pro zbytek sezony Litvínov nakopnout, tu největší práci ale budou muset odvést Hynek s Růžičkou po skončení tohoto ročníku. Bez fungující chemie totiž hrozí „chemikům” další výbuchy.