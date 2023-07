Béčko Montrealu Canadiens hrálo v Košťanech. Rozprášily ho povoláváky

M. C. b Košťany - 22.2.1982 - poslední led,nájezd J. Moučky na L. Navrátila | Foto: Deník/František Bílek

Přijít ze školy, hodit tašku do rohu a jít ven sportovat. Takové bylo bezstarostné dětství a dospívání většiny mladých v dobách před internetem a jiných technických vymožeností. Na Teplicku byl a je jedničkou fotbal, dokud však byly zimy příznivé a z rybníků se pravidelně stávalo ledové zrcadlo, byl mezi pány kluky na orbitu slávy i hokej. Týmy rostly jako houby po dešti, jedním z nich byl i klub M. C. b Košťany. Od jeho založení uplynulo v červnu 45 let.

„My byli kamarádi, kteří spolu chodili do košťanské školy. Řada z nás byla sportovně aktivní v košťanských oddílech fotbalu a stolního tenisu, někteří dokonce hráli hokej za TJ Stadion Teplice. Ale chtěli jsme hrát spolu, tak jsme si založili svůj klub. Dali jsme mu název M. C. b, což byla zkratka kanadského klubu Montreal Canadiens, a to malé béčko je tam proto, že jsme se v těch našich dvanácti letech považovali za jejich rezervu," vypráví Ladislav Navrátil, který na sebe pravidelně navlékal brankářskou výstroj. Kapitánem týmu byl zvolen Josef Moučka, jeho asistenty Vladimír Vondra a Vladimír Navrátil.

„Hrálo se zhruba od listopadu do března. Drželi jsme služby na úpravu ledové plochy, měli jsme na starost hokejové branky, ty se dávali k nám domů. Báli jsme se, aby nám je někdo neukradl. Výstroj tenkrát nebyla k sehnání jako dnes. A hlavně jsme neměli peníze. Abychom si alespoň tu základní mohli pořídit, chodili jsme se sběrem druhotných surovin do výkupny," vzpomíná sportovní nadšenec na doby dávno minulé. „Když dostali v teplickém Prioru helmy Okula, byl to pro nás svátek. Každý ji chtěl mít!"

Hrálo se na rybnících na Košťansku – Korčule, Vrtule, Bahňák, ve Střelné na Šipce a ve Mstišově na ČSM, k dispozici byla tréninková plocha Popelňák u Navrátilů za barákem. Košťanští Canadiens, jimž říkali „emcébáci", ale nebyli v obci jediným družstvem, které hrálo lední hokej. „Bylo jich víc, zájem o hokej byl opravdu veliký. Nejdřív jsme dva roky hráli Mistrovství Košťan proti týmu Tre Kronor Dvůrek Košťany. Ten ale později zanikl, část jeho hráčů přešla k nám, k dvojnásobným mistrům Košťan," usmívá se Navrátil. A další celky? „Sokol Střelná, Karglas Košťany. A vynikající duely jsme hráli hlavně proti Zolo Clubu Košťany a Mstišovu," vybavuje si Ladislav Navrátil.

V klubu se vedly různé statistiky, například se soutěžilo o Krále střelců. „Sčítaly se branky ze zápasů, tréninků na ledě i letní přípravy při střelbě na brankáře. Čtyřikrát zvítězil Josef Moučka, dvakrát Jaromír Navrátil a Ferdinand Vebr a jednou Eduard Bureš. Občas se na naše zápasy či tréninky přijeli podívat bafuňáři z Teplic a Litvínova, to byla pro nás velká pocta, o to víc jsme se pak snažili. Ale nikdo z nás se slavným hokejistou nestal, maximálně dosáhl na krajskou úroveň."

Nad košťanskými Canadiens se začalo smrákat poté, co několik hráčů obdrželo povolávací rozkazy. „To bylo v sezoně 1983/1984, šel jsem jako jeden z prvních. Sezonu 1987/1988 jsme zrušili kvůli slabším zimám a odchodu větší části týmu na vojenskou službu. Poslední utkání bylo sehráno v únoru 1987,už před tím většina našich hráčů začala startovat pod hlavičkou Sokolovna Košťany; rybníkáři se přesunuli na zimní stadiony do Teplic, Bíliny nebo Litvínova. Přátelské zápasy Košťanští hráli až do roku 2000."

Navrátil ale u hokeje zůstal jako fanoušek. Jeho synovec Adam nyní hraje za 5. třídu HC Teplice.

M. C. b Košťany od roku 1978 do roku 1987 sehrál 44 utkání. 30 vyhrál, 1 remizoval, 13 prohrál. Skóre má 546:404.

Nejvíce utkání sehráli Václav Jungvirt - 28, Jiří Kašpar a Ladislav Navrátil - 26 a Jaromír Navrátil - 25.

Nejvíce branek vstřelili Ferdinand Vebr - 87, Jiří Kašpar - 72 a Josef Moučka - 64.



Kdo hrál za M. C. b Košťany?

Brankáři L. Navrátil, Lapka, Doležal, J. Klášterka, Koštoval, F. Navrátil.

Obránci Weis, J. Navrátil, V. Jungvirt, Bureš, Kastner, Olah, Bude, Želinský, M. Doubek, F. Vebr, Kučera, Brodský, Tichý, M. Bílek, T. Jungvirt, Jar. Černý, Beránek, K. Jelínek.

Útočníci: Moučka, Vondra, Hinke, V. Navrátil, F. Maier, R. Maier, Suchý, Měchura, Kašpar, Spěváček, Pavel Čoček, Petr Čoček, B. Vondrášek, Tischer ml., Izera, Novák, Bubela ml., Kava, Nechyba, P. Doubek, Strachota.