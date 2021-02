Syn předsedy Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král má za sebou v 28 letech bohatou kariéru. Kromě kališnické jízdy první ligou či vzpomínek na Finsko se vyjádřil i přesunu letošního mistrovství světa pouze do Lotyška. "Dobrá volba, nemělo by se riskovat zdraví hráčů," vrátil se ke zkušenosti, kterou zažil během angažmá v pražské Spartě.

Litoměřicím se v posledních týdnech daří. Důležitou součástí jsou i vaše výkony v brance, proti Porubě jste vychytal první nulu…

Často se říká, že nula je pro brankáře, ale to není pravda. Já se snažím klukům pomoct, hokej je týmový sport a každý musíme přispět. Každá nula, každé vítězství, je odměna pro tým. Forma graduje celému mužstvu, nejen mně. Pro nás jsou důležité výsledky a body.

Vy jste si v mládí vyzkoušel i angažmá ve Finsku, které je prací s juniory pověstné, jaké to bylo?

Finská brankářská škola je, byla a bude vyhlášená. Já jsem tam hrozně chtěl a dělal jsem pro to všechno.

Proto jste odešel už v 16 letech do Norska?

Řešil jsem, jaké jsou varianty. Měl jsem agenta. Ten přišel s možností, že v Norsku můžu hrát dospělý hokej. Využil jsem tedy příležitosti a v šestnácti jsem nastupoval mezi seniory. Z toho těžím dodnes.

Pomáhá vám, že v Litoměřicích máte i trenéra brankářů z reprezentační dvacítky Benjamina Sequense?

Já Bena znám už hodně dlouho. Je to mladý perspektivní trenér, který má spoustu zkušeností.

Když už jsme u reprezentace, co váš názor na fakt, že letošní MS bude hostit pouze Lotyšsko?

Za mě je to správná volba. Když jsem hrál za Spartu, tak jsme měli společnou halu se Lvem Praha. Ti jeli hrát do Doněcku a někdo řekl, že tam nepojede, měl obavy z možné války. Všichni si mysleli, že to přehání. Za týden ten stadion v Doněcku hořel. Určitě je to správné rozhodnutí, nemělo by se riskovat zdraví hráčů.

Díky vašim výkonům do branky prakticky nepouštíte Adama Berana. Jak spolu vycházíte? Jste rivalové?

Adam je dobrý kluk. Sedíme vedle sebe v kabině. Často si povídáme a trávíme hodně času spolu.

Týmu se daří a míří do play-off, jak vidíte vaše šance?

Pro nás je play-off cíl! Je to vrchol sezony, proto ten hokej hrajeme.

Kdo podle vás nakonec postoupí do extraligy?

My! (smích)

Nejvyšší soutěž jste si ozkoušel. Vzpomínáte ještě na váš debut za Spartu ve Zlíně? (Král dostal příležitost od začátku, Sparta vedla 4:1, pak však dostala 4 branky a za stavu 4:5 šel do branky Tomáš Popperle, pozn. autora)

Na to si už moc nevzpomínám, je to dávno.

Chytal jste také za pražskou Slavii. Nebál jste se reakce fanoušků obou táborů?

Co se týče Sparty, tak tam jsem nepůsobil v roli nějaké jedničky. Já jsem tam byl poslán Hradcem, takže jsem si nemohl vybírat. Nejsem Hušbauer. (smích)

Hrával jste i u chomutovských Pirátů, není vám líto, jak hokej v Chomutově skončil?

Celkem dost mě to mrzí. Ten klub byl moderní. Postavili novou halu. Je to škoda.

Vedl vás olympijský vítěz z Nagana Vladimír Růžička. Jaké na něj máte vzpomínky?

V Chomutově s panem Růžičkou to bylo super. Je to pro mě pan Trenér.

Pak přišel návrat do Litoměřic, za které jste ale hrál i dříve. V čem to bylo jiné?

Já po tolika zápasech, co jsem tady odehrál, to beru jako by to bylo v kuse.

Jenže teď se hraje bez diváků…

Moc bych si přál a nejen já, aby tu byli s námi. Nejsmutnějším na tom všem je, že si už zvykáme, že hokej se hraje bez nich. Doufám, že to brzo skončí.

Stejný problém se řeší všude ve světě, třeba i ve slavné NHL. Máte nějaký oblíbený tým?

Určitě kvůli NHL neponocuji, ale na výsledky a sestřihy koukám. Líbí si mi New York Rangers. Chytat za Rangers, to by byl pro mě splněný sen.

AUTOR: JAKUB VÍTEK

Tomáš Král

Věk: 28 let

Post: Brankář

Současný klub: Litoměřice

Kariéra: Plzeň (?-2009), Lillehammer (2009-2011), HPK U20, Kärpät U20 (2011-2012), Hokki, IPK, Tuto (2012-2013), LeKi (2013-2014), Sparta Praha (2014-2015), Slavia Praha (2015-2016), Chomutov (2016-2017, hostování Kadaň), Litoměřice (2014-2016 a 2017-2021, hostování Plzeň)