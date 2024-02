/FOTO, VIDEO/ Na Letné v Teplicích v areálu tenisového klubu LTK Teplice vyrůstá ledová plocha, která bude sloužit nejen HC Teplice, ale i veřejnosti. Za jejím vznikem stojí nadšení majitele firmy Alpin Mont Servis Jana Pospíšila a samotného hokejového klubu, pro něhož začíná být pět let starý zimák na Stínadlech malý.

„Ledová plocha, která má nyní rozměry 10 x 20 metrů, je položená na pozemku, který leží za bývalým kinem a patří tenisovému klubu LTK Teplice," upřesňuje Pospíšil, táta osmiletého hokejisty, který obléká dres 3. třídy teplických Huskies. „Samozřejmě, že impulsem bylo to, že syn hraje hokej. Dlouhodobě jsem přemýšlel, kde mít nějaké tréninkové prostory na střelbu, v hlavě jsem měl i umělý led, ale to není ono. Později jsme s Martinem Cimrmanem, šéfem HC Teplice, začali uvažovat nad stavbou kluziště, které by výrazně pomohlo zlepšit klubu tréninkové možnosti," přibližuje Pospíšil.

Reálné obrysy začal projekt nabírat poté, co se Pospíšil dozvěděl o konci soukromého kluziště v Lahošti, které bylo trenéry a hokejisty z okolí hojně využívané k individuálním tréninkům. „Dohodl jsem se s jeho majitelem a začal hledat vhodnou plochu. Vstříc mi vyšel pan Jaromír Říha z LTK Teplice. Líbil se mu nápad začlenit ledovou plochu do tenisového areálu, a tím již dnes nejlepší teplický tenisový klub ještě vylepšit."

Vše se rozběhlo ze dne na den. V prosinci došlo k dohodě, v lednu už na pozemek vyjely stavební stroje. „Probíhalo to hladce. Nakonec jsme se rozhodli, že kluziště bude mít pro začátek původní rozměry, jako mělo v Lahošti. Chtěli jsme, aby hned bylo větší, ale termíny dodání rozšiřujících mantinelů byly až na konec března, to by nám nedávalo tolik smysl," tvrdí hokejový nadšenec.

Od pondělí se tak rozběhl provoz ledové plochy, která má rozměry 10 x 20 metrů. Náleží k ní i dvě kabiny, rezervace probíhá přes portál tenisového klubu. „Zatím jde jen o zkušební provoz. Poté budou mít prioritu v termínech Huskies, ale prostor dostane i veřejnost. Cena pronájmu je stejná jako v Lahošti - tisíc korun na hodinu. Po rozšíření rozměrů a zastřešení půjde o něco nahoru, ale nebude srovnatelná s cenou za pronájem ledu na zimáku," ujišťuje Pospíšil.

K rozšíření na 13 x 26 metrů dojde během jara a jak již zaznělo, plánované je zastřešení. „Zatím je to jako winter classic. Od nové sezony budou mít hokejisté k dispozici celkem čtyři kabiny, občerstvení a zázemí již dnes nabízí restaurace LTK. Vylepšování bude probíhat za pochodu, například chceme rozšířit místa k parkování. Je jasné, že pokud by se tu konal turnaj o čtyřech týmech, tak by právě s parkováním mohl být problém."

Martin Cimrman vysvětluje, jak důležité je pro hokejový klub otevření druhé ledové plochy. „Obrovsky nám to pomůže. Především pak pro příští sezonu, kdy už budeme mít devátou třídu. Každá kategorie bude mít na Letné jeden trénink týdně a devítce se tak uvolní ledy. Pokud bychom měli jen jeden led, bylo by méně tréninků, nebo by musely být různě pospojované či v nevhodných hodinách."

V březnu a dubnu bude HC Teplice nabízet svým kategoriím možnost jednoho tréninku navíc, led bude využívat i k individuálním tréninkům nebo k tréninkům brankářů. „To využití Letné je pestré. Do budoucna počítáme s různými víkendovými minikempy, přátelskými zápasy v minihokeji i turnaji," těší se Cimrman.

A na kolik Pospíšila výstavba druhé ledové plochy v Teplicích přijde? „Předně je potřeba říct, že se nejedná o investiční akci. Jsem si vědomý, že pronájem ledů pokryje jen provoz. Zároveň věřím, že to nebude černá díra. Investice byla a bude v řádu nižších jednotek miliónů korun. Rád bych, aby kluziště dalo možnost mladým hokejistům se posouvat. Já i klub vnímáme velký zájem o hokej, který ve městě dlouho nebyl."

