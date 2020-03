HC Verva porazil před vyprodaným stadionem Ivana Hlinky, kde se tísnilo přes šest tisíc nadšených fanoušků, Kladno 6:2 a elitní soutěž tak naopak opouští středočeský tým fenomenálního útočníka Jaromíra Jágra.

Pět kanadských bodů za dva góly a tři asistence si připsal hrdina večera útočník Tomáš Pospíšil! Dva góly přidal zkušený forvard Viktor Hübl.

Litvínov začal skvěle a v první pětiminutovce si vytvořil velký tlak, který vygradoval, když Lukeš pálil na Brízgalu a po jeho střele zazvonila tyč kladenské svatyně!

HC Verva se do vedení 1:0 dostal v 16. minutě, když se při hře čtyři na čtyři k levé tyči trefil Moravčík. V poslední vteřině první periody vyrovnal osmnáctou brankou v sezoně hostující Austin - 1:1. "První třetina byla vyrovnaná," hodnotil litvínovský bek Michal Moravčík: "Kluci na ledě si na jejím konci asi mysleli, že už byla siréna."

Domácí začali aktivně i střední část hry a podruhé je do vedení dostal ve 26. minutě po hezké asistenci Pospíšila zkušený Hübl - 2:1. V polovině utkání, ale využil kladenskou přesilovou hru O'Donnell a opět vyrovnal. Čtyři vteřiny před koncem druhé třetiny dostal potřetí do vedení domácí tým opět Hübl.

Třetí třetinu domácí ovládli 3:0. Ve 46. minutě zvýšil Pospíšil na 4:2, v 53. ten samý hráč na 5:2 a záchranářské razítko obstaral pět minut před koncem mazák Lukeš. Po asistenci Hübla. A radost mohla propuknout.

"Každopádně je to pro nás obrovská úleva. Nebyla to hezká sezona a skončit ji sestupem, to by byla asi sportovní tragédie. Dneska jsme ale od začátku zápas kontrovali a myslím, že i zaslouženě vyhráli," řekl zkušený Viktor Hübl.

Hokejová extraliga, 52. kolo:

Litvínov - Kladno 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 16. Moravčík (Pospíšil, Kudla), 26. V. Hübl (Pospíšil), 40. Hübl (Pospíšil, Moravčík), 46. Pospíšil (Lukeš), 53. Pospíšil (Gerhát, V. Hübl), 55. Lukeš (Hübl) – 20. Austin (Stach), 31. O'Donnell (Austin, Vampola). Rozhodčí: Hodek, Jeřábek – Lhotský, Svoboda. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:1. V oslabení: 0:0. Diváků: 6 011 (vyprodáno)

HC Verva Litvínov: Janus – Moravčík, J. Říha, Štich, Ščotka, Baránek, Kudla, L. Doudera – Jarůšek, Mahbod, Petružálek – F. Lukeš, V. Hübl, Pospíšil – Hedberg, Gerhát, Válek – Trávníček, Helt, Jurčík

Rytíři Kladno: Brízgala – Nash, Austin, Lakos, Kehar, Barinka, Zelingr, Zajíc – Jágr, Machač, Zikmund – J. Strnad, Melka, Vampola – Š. Bláha, Stach, Hovorka – Hajný, T. Kaut, O'Donnell