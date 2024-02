Semifinálová série Krajské hokejové ligy mezi Louny a Bílinou se zatím lépe vyvíjí pro Draky. Ti první duel, který se hrál na ledě Slovanu, vyhráli 8:3. Odveta je na programu v sobotu od 17 hodin v Bílině.

Louny - Bílina ilustrační snímek | Foto: Jaroslav Tošner

Bílina úvodní souboj o postup do finále vyhrála s přehledem, přestože v průběhu první periody prohrávala. Jenže ještě do první přestávky zápas otočila ve svůj prospěch a v prostřední periodě de facto o svém vítězství rozhodla. Draci tak půjdou do odvety jako favorit, přestože podle postavení v základní části (Louny druhé, Bílina třetí) se více věřilo Slovanu.

Jaká bude druhá bitva o postup do finále, v němž vítěz vyzve s největší pravděpodobnstí Kadaň? Utkání v Bílině začíná v 17 hodin, vstupné je dobrovolné.