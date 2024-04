/FOTO, VIDEO/ Už pět let funguje na Stínadlech zimní stadion a také kluby, které se věnují hokeji a krasobruslení. HC Teplice, který za pět let své činnosti získal v republice za svou práci s mládeží velký kredit, uspořádal oslavy, v jejichž rámci se konalo hned několik událostí. K vidění byli na ledě i političtí představitelé města Teplice; v akci byli primátor Jiří Štábl a jeho náměstek Hynek Hanza.

Oslavy 5 let HC Teplice | Video: Deník/František Bílek

V dresu družstva Statutární město Teplice se oba zúčastnili turnaje v rybníkovém hokeji a přestože jejich tým skončil poslední, ocenili zajímavou zkušenost.

„Na bruslích jsem stál po dlouhé době, není to zrovna můj šálek kávy. S hokejkou už vůbec. Byla to ale pro mě výzva,“ řekl Hanza, který si rád zahrál na zimním stadionu, který před pěti lety otvíral. „Hrálo se mi dobře, upadl jsem jen jednou a mimo hřiště, když jsem chtěl vstát z lavičky při střídání. Můj výkon moc hrou nebyl, i když jsem parkrát asistoval na gól a jeden i proměnil. Nebylo to však díky mému výkonu, ale díky toleranci spoluhráčů i protihraců," zakončil Hanza své hodnocení úsměvem.

Euforie neměla konce. Litvínov slavil do noci, hrdinové museli znovu na led

Také Jiří Štábl hrál hokej vůbec poprvé. I on přijal pozvání HC Teplice. Na ledě se pral se záludnostmi ledního hokeje také statečně. „Je to jiný druh sportu než ten, který jsem v životě dělával. Ale chápu, že má má tolik miliónů příznivců na celém světě. Ten pohyb a rychlost, to prostě člověka chytne,“ byl po skončení turnaje sdílný. „Skláním se před energií a časem, který všichni rodiče, trenéři a děti tomuto sportu v Teplicích věnují. Bylo příjemné se dívat i na výkony krasobruslařek a krasobruslařů,“ dodal.

HC Teplice nabídl také turnaj nejmladších přípravek, turnaj pro veřejnost i exhibiční utkání mezi trenéry a bývalými hokejisty HC Stadion Teplice. Na ledě se představil i oddíl Krasobruslení Teplice, který je nedílnou součástí nového Zimáku.

Miss jako fotbalová moderátorka. V Ústí se ke mně vedení chovalo hrozně, tvrdí

Předseda teplického hokejového klubu Martin Cimrman oslavy shrnul do několika vět. „Oslavy se velmi povedly, mám z toho radost a dobrý pocit. Na své si přišly děti i dospělí, viděli jsme například skvělé exhibiční utkání našich trenérů a bývalých teplických hráčů. Odehráli rychlý a pěkný hokej. Věříme, že dalších pět let přinese ještě více úspěchů a radosti," říká předseda a šéftrenér HC Teplice Martin Cimrman.