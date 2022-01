Tradiční lednová akce mívá jinou atmosféru než vyvrcholení dlouhodobých soutěží. Hokejisté, kteří za půl roku nastoupí do nejmladšího národního týmu, už svým způsobem okusí pocit, jaké to je reprezentovat. Byť zatím ještě ne celou republiku. Prestiž dodává turnaji i přítomnost spousty skautů a trenérů z reprezentačního úseku, pro něž mívají výkony hráčů velkou váhu do budoucnosti.

Čtrnáctka krajských výběrů bude rozdělena do dvou základních skupin, kde se utkají každý s každým a půjde jim doslova o každý bod. Možnost nápravy totiž neexistuje – vítězové skupin si to rozdají o zlato a druhé celky o bronz! V tom se mistrovství liší od olympijských turnajů, které čítají i semifinálové bitvy.

Skupinový program proběhne od čtvrtka 20. do soboty 23. ledna v Litoměřicích a Děčíně. Zápasy se hrají na 3x 15 minut čistého času bez nastavení, tedy dvoubodovým systémem. Postupující celky se sjedou do Litoměřic, obě utkání o konečné umístění už se hrají klasicky na 3x 20 minut. V případě nerozhodného výsledku následuje pětiminutové prodloužení tři na tři a poté případně nájezdy.

Pro nejlepší tři týmy budou připraveny poháry a medaile, mužstvo na čtvrtém místě obdrží plaketu a nejužitečnější hráč z každého týmu navíc také individuální ocenění.

Program Mládežnického MČR krajů 2022

Skupina A – Litoměřice

Čtvrtek 20. ledna:

09:00 Ústecký kraj – Hlavní město Praha

10:45 Liberecký kraj – Pardubický kraj

12:30 Královéhradecký kraj – Kraj Vysočina

14:15 Olomoucký kraj – Hlavní město Praha

16:00 Ústecký kraj – Liberecký kraj

17:45 Pardubický kraj – Královéhradecký kraj

19:30 Kraj Vysočina – Olomoucký kraj

Pátek 21. ledna:

09:00 Liberecký kraj – Hlavní město Praha

10:45 Královéhradecký kraj – Ústecký kraj

12:30 Olomoucký kraj – Pardubický kraj

14:15 Hlavní město Praha – Kraj Vysočina

16:00 Liberecký kraj – Královéhradecký kraj

17:45 Ústecký kraj – Olomoucký kraj

19:30 Pardubický kraj – Kraj Vysočina

Sobota 22. ledna:

09:00 Pardubický kraj – Ústecký kraj

10:45 Královéhradecký kraj – Hlavní město Praha

12:30 Olomoucký kraj – Liberecký kraj

14:15 Ústecký kraj – Kraj Vysočina

16:00 Hlavní město Praha – Pardubický kraj

17:45 Královéhradecký kraj – Olomoucký kraj

19:30 Kraj Vysočina – Liberecký kraj

Skupina B – Děčín

Čtvrtek 20. ledna:

09:00 Středočeský kraj – Karlovarský kraj

10:45 Jihočeský kraj – Plzeňský kraj

12:30 Zlínský kraj – Jihomoravský kraj

14:15 Moravskoslezský kraj – Karlovarský kraj

16:00 Středočeský kraj – Jihočeský kraj

17:45 Plzeňský kraj – Zlínský kraj

19:30 Jihomoravský kraj – Moravskoslezský kraj

Pátek 21. ledna:

09:00 Jihočeský kraj – Karlovarský kraj

10:45 Zlínský kraj – Středočeský kraj

12:30 Moravskoslezský kraj – Plzeňský kraj

14:15 Karlovarský kraj – Jihomoravský kraj

16:00 Jihočeský kraj – Zlínský kraj

17:45 Středočeský kraj – Moravskoslezký kraj

19:30 Plzeňský kraj – Jihomoravský kraj

Sobota 22. ledna:

09:00 Plzeňský kraj – Středočeský kraj

10:45 Zlínský kraj – Karlovarský kraj

12:30 Moravskoslezký kraj – Jihočeský kraj

14:15 Středočeský kraj – Jihomoravský kraj

16:00 Karlovarský kraj – Plzeňský kraj

17:45 Zlínský kraj – Moravskoslezský kraj

19:30 Jihomoravský kraj – Jihočeský kraj

Závěrečný den – Litoměřice

09:00 zápas o 3. místo

11:30 finále

13:30 ceremoniál

ZDROJ: hokej.cz