V areálu LTK Teplice na Letné byla v sobotu slavnostně otevřená druhá ledová plocha v lázeňském městě. Využívat ji bude veřejnost a především hráčky a hráči HC Teplice.

Ledová plocha v areálu LTK Teplice na Letné | Foto: Deník/František Bílek

Na slavnostním otevření tréninkové ledové plochy se předvedli zástupci Huskies, kteří mezi sebou sehráli exhibiční zápas. Poté následovalo veřejné bruslení, o které byl také velký zájem.

Teplický klub se ve spolupráci se soukromým investorem, firmou Alpin Mont Servis s.r.o., podílel na vzniku kluziště, které má nyní rozměry 10x20 metrů. Od nové sezony se rozšíří na rozměry 13x26 metrů a bude zastřešené. Bude sloužit k tréninkům všech kategorií HC Teplice, bruslaři s hokejkou do ledu budou dělat rýhy i během různých individuálních tréninků.

V současné době je možné si kluziště pronajmout, plánované je i veřejné bruslení a to v neděli od 10.30 do 11.30 a od 15 do 17 hodin. V sobotu je možné bruslit od 17 do 20 hodin. Vstupné činní 50 korun pro jednoho bruslaře.

Objednání ledové plochy je možné přes rezervační systém LTK Teplice.

Autor: HC Teplice