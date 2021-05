Na teplickém zimním stadionu začali ledaři mrazit na konci dubna, první květnový týden už ledový palác obsadili profesionální hokejisté ústeckého Slovanu. „Z ledu byli nadšení, protože se nám opravdu povedl. Měli jsme čas si s ním pohrát, pomalu jsme ho stříkali. Někdy stačí pět dní, ale my se s tím mazlili déle, takže je perfektní," líčí Tetřev.

Zamotanou hlavu měl ale z pomalého rozvolňování, vinou kterého měli na začátku května zelenou pouze profesionálové. „My jsme na konci dubna předpokládali, že v květnu už budou moct bruslit v omezeném počtu i amatéři. A protože musíme objednat elektriku dopředu, vzali jsme ji od dubna s tím, že na konci měsíce začneme ledovat. Jenže najednou vznikl problém, kdo led v květnu zaplní. Přihlásily se nám prvoligové celky Ústí a Litoměřic. Ty začnou později, Slovan začal už minulý týden. Po dohodě si vzal osm ledů, čímž pokryl náklady a vytrhl nám tak trn z paty," ulevilo se šéfovi Sportarény Teplice

Ústí zaplatilo led za plnou cenu, domácí oddíly krasobruslení a hokeje mají výrazné slevy. „Ten stadion je hlavně pro ně, proto mají slevy. Navíc mají jen děti," vysvětluje Tetřev.

Díky dalšímu rozvolnění se na led od pondělí konečně dostanou i malí hokejisté a krasobruslaři. „Vše bude probíhat v souladu s vládními nařízeními. Musíme se jich držet. Vím, že na jiných zimácích se vesele bruslí dál, ale ty nepatří městu. My jsme příspěvková organizace města Teplice, nemůžeme si dovolit obcházet zákony a nařízení. Já sám bych byl moc rád, kdyby děti i amatéři už bruslili, ale opravdu to nejde."

Tetřev musel řešit i žádosti o povolení tréninku dětí, které by měly profesionální smlouvy. „Po republice se tohle děje, znovu ale musím opakovat, že my si obcházení zákonů nemůžeme dovolit," říká a prstem ukazuje na definici profesionálního sportovce, kterou vydala Národní sportovní agentura. „Píše se v ní, jak postupovat při podobných žádostech a problémech. Je tady, že je doporučeno postupovat tak, aby jednání v souvislosti s uzavíráním profesionálních smluv nemohlo být posuzováno jako účelové, tedy s cílem obcházet opatření pandemie koronaviru. A pokud by profesionální smlouvy dostaly děti, aby mohly na led, tak by to obcházení opatření bylo," krčí ředitel Sportarény Teplice rameny. „Já se o to zajímal už od podzimu. Raději jsem vše konzultoval s panem Marečkem, právníkem města Teplice. Nic takového nedoporučuje, dostali bychom se na hranu zákona," dodává.



Pavel Tetřev ještě jednou ujišťuje, že na teplickém Zimáku budou mít přednost především teplické oddíly. „Zájem o led je obrovský. Řady oddílů, které své zimáky nebudou mít v provozu, budeme odmítat. Teď budou u nás profíci z Ústí a později Litoměřic, k nim konečně přibydou i malí tepličtí hokejisté a krasobruslařky. Led bude nepřetržitě do další sezony, v červenci už máme nasmlouváno několik soustředění. Jen nám je trošku komplikuje provoz očkovacího centra v sportovní hale. To bude totiž veřejnosti sloužit déle než původně zamýšlené tři měsíce," uzavírá Tetřev.

Město nemůže obcházet zákony

„Moc bych si přál, aby už mohlo sportovat co nejvíc děti, amatérů. Sám jsem sportovec, tak vím, jak moc je pohyb důležitý. Opakovaně prosím přes poslance, aby to probrali s ministry, aby se věci pohnuly. Samotné město ale nemůže dělat nic, co by obcházelo zákony a nařízení. Jednáme s nejlepším vědomím a svědomím; s dávkou zodpovědnosti za město, za obyvatele a s přihlédnutím k zákonům naší země.

Jiří Štábl, náměstek primátora města Teplice