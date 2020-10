Jak je možné, že futsalové zápasy se uskuteční, když jsou vnitřní sportoviště uzavřena? "Mistrovské soutěže, které jsou pod svazem, mají výjimku. V pátek od osmi tak hraje v hale Svarog s Českou Lípou utkání první ligy, v neděli stejnou soutěž Rapid Ústí nad Labem s Libercem. Obě akce musí proběhnout v režimu 130 osob, čili bez diváků,“ informuje ředitel Sportarény Pavel Tetřev.

Ti sportovci, kteří ještě na víkend měli na programu tréninky, mají smůlu. „Od pátku je zavřený Zimák, fitko i hala. Ta výjimka opravdu platí jen pro mistrovské soutěže,“ opakuje Tetřev. Sportaréně tak v provozu zůstane pouze hotel a restaurace.

„Pro nás je to obrovská komplikace. Už na jaře jsme přišli o dva měsíce, pak jsme s dětmi poctivě absolvovali suchou přípravu, pár týdnů jsme na ledě, řada dětí byla i na kempech. Pokud by byla pauza delší než měsíc, tak by vše přišlo vniveč,“ mrzí předsedu HC Teplice Martina Cimrmana.

S týmem trenérů nyní připravuje náhradní řešení v podobě venkovních tréninků. „Řešíme hokejbalové hřiště v Krupce, hřiště s mantinely je také na Buzulce. Ale už je počasí takové, že to pro děti není ideální. Všichni se modlíme, ať ta pauza je co nejkratší. Pokud by došlo k tomu, že by se třeba dva měsíce na ledě nesmělo trénovat, tak bude vážně narušený sportovní vývoj malých hokejistů.“

Vládou vydané rozhodnutí platí na 14 dnů, podle Tetřeva ale bude delší. „Myslím, že to bude dlouhodobější. Vycházím ze zkušeností z jara a také z toho, jak současná situace vypadá. Pro nás to znamená řadu otázek. Udržení provozu sportovišť není levné, například led nás stojí několik tisíc korun denně. Musíme chvíli vyčkat a pak se rozhodnout, jestli nebude lepší ho rozmrazit a pak případně zase udělat. Rozmrazit led trvá tak tři dny, když se vypnou stroje, zamrazení pak osm až deset dnů, když chcete mít opravdu pěkný a kvalitní led,“ uzavírá Pavel Tetřev.