V Bílině budou mít hokejisti či hokejistky ve středu jedinečnou šanci naučit se bruslit pod vedením skutečné profesionálky. Do dračí sluje totiž dorazí Daniela Pejšová, známá česká hokejistka, která od nové sezony bude působit v Bostonu, kde si zahraje ženskou obdobu mužské NHL. V Bílině bude na místě, aby capartům pomohla s prvními krůčky na ledě. Start náboru je v 16.30.

Ve čtvrtek od 16 hodin budou mít všechny děti od 4 do 8 let bez rozdílu dovednosti bruslení i v Teplicích jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou nebo hokejistkou. Na děti pod vedením zkušených trenérů, kteří na Stínadlech už několikátou sezonu dělají s nováčky první krůčky na ledě, čeká spousta zábavy.

Nábor HC Teplice | Video: HC Teplice

Co všechno je potřeba si na akci přinést? Stačí jen brusle, helma a rukavice (postačí i lyžařská helma a rukavice). V případě, že máte doma chrániče loktů a kolen pro in-line bruslení, vezměte je rovněž s sebou. Pokud nedisponujete bruslemi a helmou, můžete se obrátit na předsedu klubu HC Teplice Huskies Martina Cimrmana - telefon: 702 130 050, email: martin.cimrman@hokejteplice.cz s dotazem na možnost zapůjčení vybavení přímo na místě.

Týden hokeje je série sportovních akcí pro děti ve věku 4 – 8 let a jejich rodiče, kterým se naskytne unikátní příležitost seznámit se s hokejovým prostředím. Pro děti je připraven zábavný program na ledě i mimo něj, rodiče zde získají podrobné informace o tom, co obnáší mít doma malého hokejistu a jaký je přínos ledního hokeje pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí.

Akce Týden hokeje se v rámci projektu Pojď hrát hokej koná pojedenácté po celé České republice a celkově už podvanácté. Díky dosavadním ročníkům získalo první zkušenost s ledním hokejem více než 37 000 dětí. Více informací najdete na www.tydenhokeje.cz a www.pojdhrathokej.cz.