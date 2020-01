Hamalčík přišel otloukánkovi ligy pomoct z Písku, kde chytal rovněž třetí nejvyšší soutěž. Odchovanec Letňan patří prvoligovému Ústí nad Labem. Na jihu Čech byl vytížený, celkem nastoupil k 17 zápasům. „Jsem hráčem Ústí nad Labem. Absolvuji tam veškerý program s prvním týmem. Vedení Ústí mě chce vidět v zápasech, tak došlo k dohodě s Pískem a přesunu do Bíliny, která je blíže k Ústí,“ vysvětluje talentovaný brankář, který má zkušenosti z mládežnických reprezentačních výběrů.

Vrchlabí 19letému Hamalčíkovi premiéru zkazilo hned v úvodní třetině, kdy nasázelo slaboučké Bílině čtyři branky. Při chuti byl hlavně exligový Petr Sýkora, který se v sobotu v podvečer prosadil celkem čtyřikrát. Zdatně mu sekundovali další hráči s extraligovými zkušenostmi Bednář a Hlaváč. „Proti většině týmu Vrchlabí jsem chytal už loni za Letňany. Zkušení hráči, jako jsou současné hvězdy Vrchlabí nestřílejí z každé pozice, ale většinou hledají další přihrávku na zakončení do prázdné brány. O to je to náročnější,“ říká nová posila Bíliny na adresu vyspělého soupeře.

Hamalčík už chytal i 1. ligu – v minulé sezoně byl v Kadani, v této stihl jedno utkání za Ústí. Ve třetí nejvyšší soutěži postupně vystřídal dresy Letňan, Pelhřimova, Písku a nyní bude přetahovat přes hlavu ten bílinský.

Další utkání hraje Bílina v sobotu ve Dvoře Králové nad Labem.