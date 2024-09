„Šestkrát to cinklo, dva ročníky svůj turnaj navíc vyhrály. Pro nás pro všechny je to vydařený start do sezony a motivace do další práce," řekl spokojeně předseda teplického klubu Martin Cimrman. „Organizačně jsme také vše zvládli na jedničku. Velké poděkování patří všem členům organizačního týmu, rozhodčím a trenérům," přidal.

Zlaté hody přišly v poslední dva turnajové dny. Nejprve se z cenného úspěchu radovali mladší žáci A, které vedl trenér Petr Mašek. „Na začátku turnaje jsme se trápili v koncovce, chyběl tam důraz do brány. Po první třetině turnaje jsem musel zvýšit hlas a od té doby jsme dominovali celému turnaji," komentoval zlatý triumf.

Další zlato přidali mladší žáci B, které vedli Jiří Steklý, Jiří Procházka a Martina Mašková. „Super turnaj i výsledky. Byly to vyrovnané zápasy. Dětem to hodně dalo, takže celková spokojenost. Předvedli jsme několik opravdu povedených akcí. Samozřejme, že tam byly i chybky, ale v tomto věku jsou normální. Něco jsme si vysvětlili v klidu, někdy jsme si s Prochym zahulákali. Ještěže jsme vedle sebe měli Marťu, která nás uklidňuje," usmíval se Steklý.