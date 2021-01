O domácím úspěchu rozhodla druhá třetina. V té první se sice už po třech minutách hry prosadil obránce Ščotka, ale Ševci dokázali za osm minut srovnat Fořtem. Prostřední dějství přineslo rozuzlení a dvě domácí trefy, které obstaral dvaačtyřicetiletý veterán Hübl a Zygmunt. Hosté se dokázali díky Fryšarovi ve 38. minutě dostat na kontakt, jenže to už bylo z gólového koření zápasu všechno. Poslední perioda se obešla bez branek a Verva urvala těsnou výhru a důležité tři body.

"Pro diváka by to asi nebyl úplně pohledný zápas, ale myslím, že jsme je udolali dobrou hrou ve středním pásmu a nepouštěli jsme je do příliš šancí. V minulosti se nám na Zlín nedařilo, ale teď je to naopak. Je to i Godličem (Godlou) v brance, chytá výborně, i dnes nás tam podržel. To je velký faktor a dalším je naše dobrá obrana," zhodnotil duel domácí střelec a obránce Jan Ščotka.

"Podali jsme tady dobrý výkon, ale bohužel dvě branky bylo málo. Kdybychom udeřili potřetí z dlouhé přesilovky, kterou jsme měli na konci druhé třetiny, tak věřím, že bychom si nějaký bod odvezli. Bohužel to dnes na body nestačilo a Litvínov se štěstím vyhrál," viděl zlínský kouč Martin Hamrlík.