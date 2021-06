Bohém, ale také neskutečně hodný a veselý člověk a skvělý kamarád. Tak vzpomínají blízcí, přátelé i spoluhráči na zesnulého hokejistu Marka Trončinského. Podle toho vypadalo i poslední rozloučení s ústeckým rodákem, na které dorazily v pátek odpoledne do ústeckého krematoria stovky lidí. Nechyběla mezi nimi ani slavná jména jako Jakub Voráček či Ondřej Pavelec.

V Ústí nad Labem proběhlo v pátek 4. června poslední rozloučení s bývalým hokejistou Markem Trončinským. | Foto: Deník/Vilém Maruš

Na poslední cestu doprovodily bývalého reprezentačního obránce hit od Věry Martinové Až na vrcholky hor a také píseň od Adama Ďurici Zatancuj si so mnou. "My budeme tancovať óoou až do samého rána. Kým nám hudba bude hrať, veď noc je ešte mladá…," znělo obřadní síní Starého krematoria. Slova, která symbolicky uzavírala životní cestu hráče, jenž si uměl užívat života plnými doušky. Na televizi mezitím fotografie mapovaly nejen Trončinského kariéru, ale i jeho dětství.