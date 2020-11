Litoměřičtí připravili pro svou mládež už minulý týden na zimáku v Povrlech individuální tréninky. Od pondělí využívají unikátní otevřený zimní stadion i tepličtí Huskies. "Můžeme na led díky spolupráci s Litoměřicemi, jsme za ni moc rádi. Děti byly nadšené, my se také nemohli dočkat," říká předseda HC Teplice Martin Cimrman. Na dětech poznal, že jim led chyběl. "U těch větších jsem po patnácti minutách viděl, že to s jejich bruslením není ideální, že za tu dobu bez hokeje nabraly deficit."

Huskies ale v mezidobí nezaháleli. Pro svou mládež připravil kolektiv trenérů spoustu zajímavých projektů. Například individuální tréninkový plán, sérii orientačních běhů pomocí mobilní aplikace nebo videa s tréninkovými tipy. V jednom takovém své dovednosti dětem ukazoval litoměřický odchovanec a bývalý hrát Litvínova, Třince nebo i Floridy Panthers Kamil Kreps.

Teplický trenér Tyl byl jako jablonecký Rada

"My už také začali po skupinkách!" hlásí trenér jedné z teplických přípravek Jiří Tyl. "Já byl před první tréninkem jako jablonecký kouč Petr Rada, který říkal, že byl na stadionu už ráno ve tři. Já tedy tak brzy ne, ale dobrou hodinu a půl před tréninkem jsem už byl na místě. Také jsem se nemohl dočkat," usmívá se nadšený trenér.

Martin Cimrman věří, že se už příští týden vrátí teplická hokejová smečka do domácí zimní arény. "Fungovali bychom v nějakém omezeném režimu, který by ná současná hygienická situace dovolovala. Děti tenhle rok přišly o spoustu tréninků, zápasů a turnajů, mají co dohánět."



Aktuální situace ohledně nemoci covid-19 spěje do třetího stupně PES, který bude dovolovat tréninky a soutěže na venkovních i zimních stadionech nebo halách registrovaným sportovcům. Otevřít by měla i fitness centra.



Národní sportovní agentura s ministerstvem zdravotnictví ladí podmínky a možnosti sportování ve třetím stupni PES. Hovoří se například o fungování bazénů a saun nebo o počtu sportovců, kteří by se mohli najednou zapojovat do tréninkových jednotek.