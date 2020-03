Faktor 1 – Viktor Hübl

Postavte mu před stadionem sochu hned vedle českého velikána Hlinky! Jednačtyřicetiletý veterán poslední roky zvažuje konec kariéry. Pro Litvínov je dobře, že si to zatím rozmyslel. Nevýřečný centr střílel góly (19) a taky je připravoval (18). Hlavně v závěru, kdy Chemikům teklo do bruslí, přinášely jeho góly důležité body.

Vše vygradovalo v bitvě o záchranu s Kladnem, kterou rozhodl dvěma zásahy do černého – a navrch přidal dvě asistence. Suverénně nejstarší muž Kýhosovi družiny odehrál jako jeden ze dvou hráčů kádru celou sezonu! Svou misi úspěšně dokončil, svůj klub dovedl k záchraně, takže teď už může s klidným svědomím odejít do hokejového důchodu. To by ale byla hrozná škoda, vždyť Hübl má stále co nabídnout.

Faktor 2 – Tomáš Pospíšil

Tohle byla trefa do černého. Příchod Tomáše Pospíšila před koncem sezony byl rozhodně klíčovým krokem k záchraně. Zkušený forvard odehrál sice jen dvanáct zápasů, v nich ale nastřádal neuvěřitelných 17 bodů (8+9)! V bitvě o všechno doma s Kladnem doslova explodoval, když dvěma góly a třemi asistencemi zařídil pět ze šesti gólů Vervy. Navíc pokropil živou vodou veterány Hübla s Lukešem. Tahle lajna byla k nezastavení.

Faktor 3 – Richard Jarůšek

Před sezonou pro něj ve Spartě nebylo místo. Teď si asi v Praze drbají hlavu… Richard Jarůšek pod vrcholky Krušných hor ožil, severočeský vzduch mu svědčil. Živelný útočník si vytvořil gólové maximum v extralize. K 22 přesným trefám přidal 16 asistencí a byl neproduktivnějším hráčem týmu. Nesmlouvaný vousáč v Litvínově našel ztracenou reprezentační formu.

Faktor 4 – Jakub Petružálek

Jeden ze strůjců historického titulu Litvínova před pěti lety, který teď pomáhal mateřskému klubu s udržením extraligy. Bývalý reprezentant Jakub Petružálek měl být oporou týmu a očekávání naplnil. Nejlepší nahrávač týmu (23) s 10 plusovými body nenechal tým ve štychu a do rozhodující bitvy s Kladnem nastoupil i přesto, že riskoval ochrnutí poloviny obličeje. To prozradil až po posledním utkání.

Faktor 5 – Jiří Šlégr

Generální ředitel Jiří Šlégr dělal všechno možné, trhal smlouvy, vyhazoval, lanařil cizince… Šlégr orodoval za finanční injekci u majitele klubu, aby kádr na závěr sezony posílil. Pravda, sobec Aliu, to byl pořádný přešlap. Ale jinak? Povedlo se mu přivést hlavně Tomáše Pospíšila, který se stal spasitelem. Majstrštykem byl trejd nevýrazného Jánošíka za Moravčíka. Vysoký zadák vnesl klid a přehled do obraných řad, přidal i nadstavbu do ofenzivy. Šlégr tak úspěšně dovedl klub k záchraně.