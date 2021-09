S ochozy si zapěl litvínovskou hymnu zpěvák Lešek Semelka. Složil ji a nahrál přesně před 25 lety. „Bylo to na přání pana Hlinky. Jinak já jsem byl poprvé na tomhle zimáku, konkrétně na jihu, který se skoro nezměnil, poprvé před 60 lety!" udivil obecenstvo.

Byl to nádherný hokej. Měl tempo, báječnou kulisu, padaly góly, k vidění byly skvělé zákroky brankářů. Zkrátka vše, co k hokeji patří. První domácí zápas nové sezony nakonec litvínovská Verva vyhrála nad Libercem na nájezdy.

