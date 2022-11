Cimrman, který byl zároveň asistentem na lavičce českého týmu, měl z uspořádání turnaje radost. Po organizační a sportovní stránce se podle něj povedl na jedničku. „Jsem z turnaje nadšený. Chodili diváci, vytvořili velmi dobrou atmosféru. Perfektně fungovala organizace, to se zimáku moc povedlo. Přispělo nám i město, za to velmi děkujeme. Věřím, že v blízko budocnosti se reprezentační hokej do Teplic vrátí," přeje si mladý kouč.