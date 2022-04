Na stadionu ústeckého Slovanu se boje v základních skupinách rozhořely už v pátek, celý turnaj vrcholil v neděli odpoledne. Až do zápasů o umístění soupeři spolu odehráli ve dvou skupinách po šesti dva zápasy, jeden z nich měl 18 minut nestopovaného času. V sobotu už padaly góly ve zlaté skupině, kam se dostalo šest nejlepších celků, s nadšením se dál usilovalo o co nejlepší výsledky i ve stříbrné skupině. Nedělní závěrečné zápasy o umístění už byly na ostří nože, zvlášť boj o medaile zvedal diváky ze sedadel.

Podívejte se, jaká byla na ústeckém zimním stadionu atmosféra, nakoukněte i do sdílené kabiny Teplic a Kladna:

Zdroj: Deník/František Bílek

Do finále si proklestilo cestu áčko Ústí nad Labem, sen o celkovém triumfu jim chtěly vzít Letňany. „Žlutomodří" ale předvedli parádní výkon a zaslouženě se radovali z výhry 9:3. Napínavý duel o bronz mezi Teplicemi a kladenskými Rytíři, v němž nebyla nouze o zvraty, pro sebe uzmula „smečka" z lázeňského města, vyhrála 6:4.

Huskies se v krajské metropoli představili s týmem, který byl mixem zkušenějších a méně zkušenějších hráčů. Parádní výkony předvedli David Kalvas, Matěj Matuš, Bruno Paroulek nebo Jakub Šlechta, pochvalu za bojovnost ale zaslouží i ostatní. Tepličtí, kteří vyhráli bez porážky základní skupinu, měli k kus štěstí, například v duelu s Českými Budějovicemi ve finálové skupině přečkali v poslední minutě obrovskou šancí Jihočechů, deset vteřin před koncem pak střetnutí rozhodl gólem Vojtěch Lintner, jeden z těch nejméně zkušených. A to nebylo vše, těsně po závěrečném klaksonu smečka z Teplic inkasovala vyrovnávající branku, která ale nemohla být uznána.

O vyrovnanosti turnaje svědčí například to, že ani vítězný Slovan neprošel třídenním maratonem utkání bez porážky.

Kladnu pomáhal pseudoasistent Hnilička

S kladenskými druháky přijel na turnaj do Ústí nad Labem zlatý olympionik z Nagana Milan Hnilička, minulý rok ještě šéf Národní sportovní agentury a v současnosti poradce generálního svazového sekretáře. „Mám v týmu syna. A snažím působit i ve funkci takového pseudoasistenta a vypomoci, s čím je potřeba,” prozradil bývalý slavný brankář. Kladno ještě před začátkem silně obsazeného turnaje Slovan Cup 2022 řešilo, jestli svou účast nakonec nevzdá, protože řada hokejistů i trenérů musela kvůli covidu zůstat v izolaci. Nakonec ale sestavu poslepovalo a aby nedopadlo jako městský rival PZ Kladno, který svou účast v Ústí musel vzdát, půjčilo si i hráče z Teplic. Jednou z kuriozit turnaje byla branka sedmiletého Rytíře Matyáše Hniličky, který překvapil gólmanku teplických Huskies střelou přes celé hřiště. Jeho táta Milan vše viděl z kladenské střídačky, na níž malým hokejistům rozdal nejednu cennou radu. Do branky se ale už 48letý rodák z Litoměřic nehrne. „Už si ani nepamatuju, kdy jsem ji měl naposledy. Možná tenkrát na exhibici v Jihlavě, to bylo k dvaceti letům od Nagana.“

Konečné pořadí turnaje: 1. Slovan Ústí A, 2. Letci Letňany, 3. Teplice Huskies, 4. Rytíři Kladno, 5. České Budějovice, 6. Sparta Praha, 7. Škoda Plzeň, 8. Slovan Louny, 9. Piráti Chomutov, 10. Karlovy Vary, 11. Lev Slaný, 12. Slovan Ústí B.

Děti se těšily z bohatého doprovodného programu a pěkných cen. Celý turnaj všichni zúčastnění hodnotili jako velmi podařený.