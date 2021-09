„Rok jsme nábor nemohli pořádat, teď už konečně je tam možnost. Rádi na našem zimáku na Stínadlech přivítáme každé dítě, které by rádo hokej zkusilo. Zkušenosti s hokejem i s bruslením může mít nulové, vše naučíme," usmívá se šéftrenér teplického klubu Martin Cimrman. V případě, že dítě nemá brusle ani helmu, můžou se jeho rodiče obrátit na šéftrenéra s žádosti o zapůjčení vybavení (702 130 050). Na děti čekají zajímavé hokejové dárky, především pak spousta zábavy.

Hokejový oddíl HC Teplice uspořádá ve spolupráci s Českým hokejem ve čtvrtek 23. září nábor pro děti od 4 do 8 let.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.