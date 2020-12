Až budou fotbalisté Teplic přijíždět domů z posledního duelu tohoto roku, bude už pár minut Štědrý den. "Skláře" totiž ve středu čeká od 15 hodin čeká zápas ve Zlíně, který je jednou z nejvzdálenějších ligových destinací.

Tepličtí vyhráli v duelu 13. kola nad Brnem 1:0. | Foto: Deník / František Bílek

Na Moravu se vydají v daleko příznivějším rozpoložení, než v jakém byli před nedělním utkání s Brnem. Po debaklu v Plzni nebyla nálada na Stínadlech dobrá, výhra nad Jihomoravany je ale dostala do mnohem lepšího rozpoložení. "Po zápase vládla spokojenost," potvrzuje trenér "sklářů" Radim Kučera. Pod jeho vedením získali Tepličtí z dvanácti možných bodů sedm, což není špatná vizitka. Kučera si uvědomuje, že v situaci, kdy defenzivu trápí velká řada absencí, je tento bodový zisk velmi dobrý. "Ani los nebyl lehký. Vnímal jsem to tak, že každý bod bude mít cenu zlata. Kromě kolapsu v Plzni jsme zápasy zvládli. Nejsme ale pořád v žádném klidném středu tabulky, čeká nás ještě hodně práce. Pro takový ten klid je ale vítězství nad Brnem a celkově sedm získaných bodů důležitý počin," uvědomuje si Radim Kučera. Jaký má plán pro další zápasy? "Musíme se posouvat dál a dál a dělat další kroky. Tým by měl být daleko více hladovější a neuspokojovat se. Věřím, že dobré a špatné věci budou tým posouvat."