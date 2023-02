Zbytečný Hašek, Čermák jako Hlinka, místo lapačky kšiltovka. To jsou Děti Nagana

/RECENZE/ Českých filmů o hokeji, které by děti a mládež bavily a zároveň v nich vzbudily zájem o zimní národní kratochvíli, je jako šafránu. A i to je moc. Z minulost stojí za to zmínit jen socialistického, ale povedeného Malého velkého hokejistu. Snímek Děti Nagana, který se bude hrát od příštího týdne v kinech, rozhodně potenciál okouzlit dětskou duši má. Troufám si tvrdit, že i v současné době, ve které se děti baví sledováním youtuberů nebo stupidních sekvencí na sociálních sítích, má dobře natočená podívaná šanci svou velkou příležitost proměnit v nezapomenutelný gól.

Novinářská premiéra filmu Děti Nagana | Video: Deník/František Bílek