Na led poprvé vyjel krátce po páté hodině odpolední, intenzivní trénink trval sedmdesát minut. „Jsem maximálně spokojený, hodně mě to bavilo. Snad budu mít takový pocit po každém tréninku a zápasu,“ vykládal novinářům.

Ti se ho ptali například i na ambice, které s Vervou má? „Co myslíte, jaké?“ vrátil otázku sedmé velmoci dobře naložený Růžička. Pak si vzal slovo a přeci jen odpověděl: „Chci vyhrávat. Každý zápas. Klidně můžeme vyhrát titul, liga je vyrovnaná, může ho vyhrát snad každý. Ale určitě chci s Litvínovem zažít úspěch.“

Změna na postu hlavního trenéra přišla v Litvínově po dvou výhrách, kouč Vladimír Országh svou misi nedostal šanci dokončit. „Pro nás to bylo překvapení. Po dvou výhrách jsme to nečekali. Slyšel jsem, že se spekulovalo, že na nás byl trenér Országh měkký. To není pravda. Nepřišlo mi, že by s námi jednal v rukavičkách,“ popřel kapitán Severočechů Viktor Hübl.

Podívejte se, jak Vladimír Růžička poprvé vedl Litvínov:

Zdroj: Deník/František Bílek

„My byli dlouho trpěliví. I když jsme měli sérii porážek, tak jsme pořád čekali, že se to obrátí. Po špatném výkonu v Pardubicích jsme ale téma změny na trenérském postu otevřeli. Vladovi upřímně za odvedenou práci děkujeme, přišel v těžké době,“ uvedl manažer HC Verva Litvínov Pavel Hynek.

Co od rošády očekává? „Konzistentnější výkony, lepší herní disciplínu, progres týmu,“ přidal. „Já věřím, že se trenérovi Růžičkovi podaří nás nakopnout. Jako hráč byl výborný, stejně tak je výborný i jako trenér. Na ledě je hodně impulsivní, prožívá i tréninky. A že chce titul? Všichni bychom měli chtít mít ty nejvyšší cíle,“ poznamenal Hübl.

Otazník visí nad Růžičkovo smlouvou. „Má ji do konce sezony, ale netají se touhou jít do zahraničí, třeba do KHL. Proto se nechtěl upisovat na delší období. Čistě teoreticky se může stát, že mu během sezony přijde nabídka ze zahraničí,“ řekl Hynek. „Teď jsem v Litvínově. Jsou tu výborní hráči, chceme tu něco dokázat. Pak uvidíme, jak to bude,“ vyjádřil se nový litvínovský kouč.