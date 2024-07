Teplická prodejna Hokejové karty u Koukyho, která patří vášnivému sběrateli Lukášovi Koukalovi, se před časem přemístila z nepříliš atraktivního prostoru fotbalového stadionu Na Stínadlech do mnohem dostupnější a exponovanější lokality tohoto svatostánku. Najdete ji v Hockey Shopu vedle Fanshopu FK Teplice, přímo naproti škole Maxe Švabinského. „Je to tu živější, můžu tu mít větší sortiment. Hned se to odrazilo ve větší návštěvnosti," září oči majiteli obchodu.

Lukáš Koukal nabízí nejen hokejové kartičky, ale i veškeré příslušenství pro sběratele, suvenýry NHL a mnoho dalších produktů, které souvisí s hokejem. Číslem jedna jsou ale pochopitelně karty, do krámku se za nimi hrnou tátové v letech i malí špunti, které hokej políbil teprve před nedávnem.

„Samozřejmě, že každý chce hlavně Pastrňáky, McDavidy, Makary, Bedardy, prostě hvězdy, které hýbou NHL. Teď hodně frčí Florida, která vyhrála Stanley Cup. Z Pastrňáků nebo McDavidů mám udělané výlohy, tam si jejich fanoušci pošmáknou. Ale pokud někoho zajímají retro hvězdy, tak u mě najdou i Hašky nebo Jágry," hlásí Koukal.

SOUTĚŽ

Svůj krámek otevřel minulý rok. Mnozí mu prorokovali brzký konec, jenže o hokejové karty a další hokejové předměty je velký zájem. „Přiznávám, že jsem šel do rizika. Dal jsem se do toho, bojuji. Jsem ale jeden z mála, co se tímhle živí. A další věc je, že mám dcerku, která má jedničku diabetes. Chodí nedaleko od krámu do školky. Jezdil jsem dvanáct let náklaďákem, teď jí chci být nablízku."

O tom, že Kouky hokejové karty opravdu miluje, svědčí nejen jejich počet, ale i to, že se jim věnuje i poté, co zavře svůj krámek. „Když moje dvě dcery usnou, tak si kartičky prohlížím. Dá se říct, že přes den je mám jako práci, večer jako koníček," usmívá se majitel více než čtvrt miliónu kartiček.

Řada z nich má obrovskou hodnotu, sběratelé by mu za ně utrhli ruce, jiné by neprodal ani za pět korun. „Ale pro mě mají citovou hodnotu. Třeba kartička brankáře New Yorku Rangers Mika Richtera z roku 1994. To byl můj první kurs. Je hodně zmuchlaný, ale ochraňuji ho jako oko v hlavě. Je to srdcovka. Uchvátila mě socha Svobody, kterou měl Richter na masce. Od té doby fandím Rangers. Jednou bych se chtěl do New Yorku na NHL podívat, to je můj sen."