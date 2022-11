Jejich sbírání bylo v České republice fenoménem v devadesátých letech minulého století, zasáhlo i Koukala. Na úvod dává k dobrému historku z letního tábora, prožil ji jako devítiletý. „Ve dvě hodiny ráno nás v chatkách vzbudili, že hoří les, který byl naproti táboru. Měli jsme si vzít to nejnutnější a rychle se seřadit k evakuaci. Celý tábor byl nastoupený, jen jediné dítě chybělo, já. Začali po mě pátrat, našli mě v chatce přikrytého dekou, jak si přepočítávám hokejové kartičky, jestli mám všechny.“

SBÍRÁNÍ KARTIČEK JE ZÁVISLOST I RADOST

Sběratelství barevných obrázků s hokejisty zkrátka Koukala pohltilo, dnes je radostí i závislostí v jednom. Hrál hokej za Stadion Teplice i Ústí nad Labem, k tomu i fotbal a futsal. Ještě před deseti lety měl svůj tým Inter Démon Teplice.

„Dětství jsem prožil s balonem u nohy a hokejkou v ruce. A přitom jsem pořád měl v hlavě ty kartičky. Od doby, kdy se mi dostala do ruky ten Richter, jsem byl sběratel. Výměny, nákupy balíčků, hokejové burzy. Dříve ale bylo sbírání karet jiné, než je dnes. Bylo to spíše o kartách, které se líbily na oko; nebylo zase tolik cenných karet, výběr byl mnohem menší. V dnešní době internetu je člověk blíže trhu, na internetu je spousta možností. Já už si klasické balíčky kupuji jen výjimečně, spíš si přes net objednávám jednotlivé karty.“

Hokejových kartiček má téměř 19 tisíc. Chci mít každého hráče NHL, říká sběratel

Koukal je velkým fanouškem Rangers, a to nejen díky kartičce s Mikem Richterem. „Odmalička se mi líbila Amerika, New York, socha Svobody. A právě tenhle symbol rozhodl, dokonce ho mám i vytetovaný na urce. Chtěl bych se do téhle metropole někdy podívat. Karet s hráči Jezdců mám asi 8 tisíc, k tomu pár dresů a puků z Madison Squere Garden. Ale sbírám i jiné hokejové karty, rád se pochlubím třeba kartou s kusem dresu Austina Matthewse, mladými talenty Norrisem, Stüzlem, Oettingerem a třeba devadesátkovým Brettem Hullem. Některé karty bych nikdy nevyměnil, například kartu Richtera v limitaci 1/1, což znamená, že je na světě jen jeden výtisk této karty.“

Celkem má nadšenec z Teplic na 50 tisíc hokejových karet. Všechny jsou v perfektním stavu! O sbírce Rangers už řeč byla. Tři tisícovky karet jsou s podpisem, další část sbírky tvoří limitované a paraelní karty s kusy dresu, výstroje nebo hokejky. „Takové karty bychom jako malí kluci po kapsách netahali, protože jejich hodnota je dnes úplně někde jinde. Jako malý jsem měl jedno nebo dvě alba, dnes už ty karty pomalu nemám kam dávat. Mám místnost jen pro hokejové karty a také chápavou rodinu. Dražší karty vkládám do plastových pouzder toploaderů nebo do magnetických holderů, aby se nepoškodily.“

KARTIČKY JSOU I INVESTIČNÍ ZÁLEŽITOST

Sběratelství prý zabírá spoustu času, Koukal ale při něm myslí i na své dvě malé dcery. „Mají ode mě schované investiční kartičky, které budou mít časem cenu ještě daleko vyšší.“ Jako sběratel má dva cíle. „Přál bych si, aby se sběratelství kartiček obnovilo mezi mladými a pohltilo je stejně jako nás v devadesátkách. Tenkrát jsme měnili karty na schodech před školou, v hokejové kabině. A také bych si chtěl otevřít svůj vlastní obchůdek. Rád bych v něm viděl radost malých hokejistů, kteří by si tam chodili kartičky kupovat.“

Koukal přiznává, že dnes je mnohem jednodušší si kartičky koupit přes internet, přesto prý není nad to si je osahat a prohlédnout. „Kamenný krámek má prostě své kouzlo, které nikdy nezmizí.“

Mezi sběrateli pořád letí Jágr, Hašek a další hvězdy z minulosti



O hokejových kartičkách dokáže Lukáš Koukal hovořit dlouhé hodiny. Není divu, ví o nich opravdu hodně. Na internetu ve volných chvílích studuje různé zajímavosti, hltá novinky z oboru a zároveň je v kontaktu s dalšími sběrateli z celé České republiky i ze zahraničí. „V současné době se u nás nejvíc sbírají hráči z minulosti jako Jágr, Hašek, Gretzky, Lemieux, Roy, Brodeur. Z těch současných letí Pastrňák, Francouz, Hertl, Crosby, Ovečkin, McDavid, Makar, Zegras, MacKinnon. Z týmů jsou dlouhodobě nejoblíbenější Detroit, Toronto, Boston,“ vypráví.Dokáže odpovědět i na poměrně záludnou otázku, která zkoumá, jestli vinou konfliktu na Ukrajině opadl zájem o karty s ruskými hráči. „Asi trochu ano, o Ovečkina a Malkina už není takový zájem. Ale zase jsou v kurzu jiní ruští hráči, jako například Valerij Ničuškin, Andrej Vasilevskij a hlavně Kiril Kaprizov z Minnesoty. Mě osobně ta válka ve sběratelství neovlivnila, protože politika do sportu dle mého nepatří.“ Co hokejový sběratel ještě rád dělá? „Hraji hokej v jedné z neregistrovaných soutěží, chodím rybařit. Hlavně jsem ale táta od rodiny, takže se snažím ji co nejlépe zabezpečit.“