Právě děčínský hokejový klub dlouhá léta s ústeckým Slovanem spolupracoval na bázi střídavých startů hráčů, kteří nebyli v Ústí tolik vytíženi. Tahle doba ale pominula. „Sestup Ústí? Za mě hodně špatně. Je to krajské město, tam patří skoro extraliga, minimálně první liga. Druhá liga je pro ně málo. Pro diváky to bude ale jistě zajímavé, rýsuje se tam hned několik derby,“ myslí si Jan Havlíček, manažer HC Děčín a také předseda KLSH Ústeckého kraje.

Je pro Děčín dobře nebo špatně, že Ústí spadlo do druhé ligy? „Jak už jsem řekl, pro diváka to bude atraktivní. Pro hokej je to špatně. Se Slovanem jsme dlouhodobě spolupracovali, jeho hráči nám pomáhali. To padlo,“ pokrčil rameny. Je možné, že třeba někteří hráči Ústí zamíří právě do jiných druholigových týmů? „Těžko říct, zda si hráče budeme nějak přetahovat. Zajímavý pro nás může být Michal Trávníček, děčínský rodák. Pokud nebude mít lepší nabídky, rádi ho oslovíme,“ prozradil.

Černý den pro ústecký hokej. Slovan po dvaadvaceti letech padá do 2. ligy

První hokejová liga zredukovala svůj počet na 14 týmů. Slovanu nestačilo na záchranu soutěže 70 bodů. „Ten systém byl strašně krutý. Ústí chybělo pár bodů do play-off, místo toho přišel sestup. Za mě je ale čtrnáct týmů optimem,“ podotkl.

Bohužel, ústecký sestup jen podtrhl smutný odraz hokeje na severu Čech v posledních letech. Litvínov v extralize spíše hraje o záchranu, v první lize zbyly Litoměřice. Už během sezony tam skončila Kadaň, Bílina sestoupila do krajského přeboru, kde hraje Klášterec, kdysi tradiční druholigový účastník.

„Asi to bohužel o něčem svědčí. Kdysi jsem Ústecký kraj bral po hokejové stránce. Bohužel, ten klesající trend je prostě markantní. Kadaň zmizela z první ligy, Klášterec hrál kdysi prim ve druhé lize a teď je v kraji. Je to asi ne hlubší analýzu. Určitě je potřeba se pobavit o tom, proč se tady hokeji přestalo dařit,“ dodal Jan Havlíček.