Jak jste spokojeni s letní přípravou? Tréninky super, ale v některých kategoriích nás trošku trápila docházka. To probereme s rodiči; doufáme, že se to zlepší příští léto.

Už čtvrté léto jste dokázali pro své hráče připravit týdenní kempy. Také se povedly?

Máme za sebou dva plnohodnotné kempy a jeden mini kemp, navíc dvě soustředění - v Mělníku a Soběslavi. Až na pár nedostatků to vše šlapalo, dětem se líbily.

Takhle se předávaly ceny za soutěže v individuálních dovednostech:

Na některých dětech bylo vidět po návratu z covidového období, že jejich fyzička šla dolů. Jak jsou na tom teď?

Děti se fyzicky zvedají. Je to samozřejmě hráč od hráče. Máme radost, že se vrátily. Jen doufám, že nás nic podobného nečeká.

Nejvyšší kategorií bude sedmá třída. Už to bude výběr, nebo zatím selekce neprobíhá?

V této kategorii máme celkem dost hokejistů, dva proto posíláme na hostování do sousední Bíliny, selekce ale ještě neprobíhá. Na druhou stranu musíme říct, že ne každý bude hrát všechny zápasy v sezoně.

Po covidovém období je tu problém s růstem cen energií. Jak je to ve vašem klubu?

Ceny ledu se zvýšily, ale ne nijak razantně. Jinde to bylo daleko horší. My doufáme, že domluva, jaká je teď s městem, bude platit po celou sezonu. Pokud by došlo k nějakému dalšímu zdražení, budeme muset navýšit příspěvky. To navýšení by bylo vyšší.

Museli jste zvedat i ceny zmiňovaných kempů?

Už jsme zvedali i členské příspěvky, ale opravdu kosmeticky. Ceny za kempy jsme také zvedly, protože ceny ledů šly nahoru. A na kempy byly ještě vyšší, neboť na ně platí komerční sazba. Pro děti jsme ale zajistily dresy zdarma, mohly si je nechat. To byla taková naše kompenzace za navýšení ceny kempů.

Teplický klub je vyhlášený tím, že v něm jsou trenéři, kteří mají velmi dobrou úroveň. Takové hlasy jistě těší…

Trenéři mi dělají radost, kvalita tréninků jde nahoru. Daří se držet laťku, jakou jsme si nastavili. Trenéři na sobě chtějí pracovat, vzdělávají se.