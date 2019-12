1. Pamatujete si své Vánoce z dětství a také na dárek, který Vás nejvíce potěšil?

2. Stalo se Vám, že oslava Vánoc proběhla na nějakém netradičním místě? Třeba v zahraničí?

3. Jaké vánoční zvyky ve Vaší rodině držíte?

4. Jak se aktivně zúčastníte přípravy Vánoc? Pečete? Vaříte? Uklízíte? Nebo něco jiného?

5. Co popřejete čtenářům k Vánocům?

Richard Jarůšek, útočník HC Verva Litvínov, člen širšího reprezentačního výběru České republiky

1. Nejšťastnější jsem byl, když jsem dostal něco na hokej. Přál jsem si to a byl jsem rád, abych to dostal. Jednou jsem si přál od Ježíška helmu, ale nedostal jsem ji, tak jsem Vánoce probrečel.

2. Naštěstí jsem vždy mohl slavit doma s rodinou. Jen jednou, to když jsem hrál v juniorech v Americe, jsem přes Vánoce zůstal u rodiny, u které jsem tehdy bydlel. Bylo to netradiční, protože v Americe se dávají dárky ráno. Šel jsem se vyspat a druhý den už byly pod stromkem.

3. Když jsem byl malý, tak jsme měli kapra. Moc rád jsem ho ale neměl, bylo to pro mě spíš utrpení. Mám rád klasický řízek a k němu bramborový salát. Zvonilo se zvonkem, že přišel Ježíšek, ale koledy jsme nezpívali. Sledovali jsme pohádky.

4. Poslední dobou jsem vždy jel na Vánoce k přítelkyni a jejím rodičům, tak jsem se na přípravách Vánoc moc nepodílel. Jen jsem pomáhal zdobit stromeček, jinak vše bylo v režii rodičů přítelkyně. Tento rok se nám narodil kluk, tak bude vše v mé režii. Budu muset koupit stromeček a vše okolo. Těším se na to, bude to zodpovědnost.

5. Určitě bych rád popřál všem hlavně zdraví. To je to nejdůležitější, když vidím, co se v poslední době děje ve světě i u nás. A aby se lidé měli rádi!