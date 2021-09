Ti, kteří se na nábor nedostali, nemusí házet hokejku do kouta. „Můžou přijít na tréninky přípravky v úterý od 15, ve čtvrtek od 16.15 a v sobotu od 8 hodin,“ vzkazuje všem zájemcům šéftrenér HC Teplice.

Hokejový klub HC Teplice Huskies vstoupil úspěšně do nové sezony, která, jak všichni na zimním stadionu doufají, nebude narušena další koronavirovou katastrofou. „Máme za sebou nábor, přišlo na něj 25 dětí. S prvními krůčky na ledě si poradily na výbornou,“ má radost šéf Huskies Martin Cimrman.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.