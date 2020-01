Vedení HC Teplice Huskies je zájmem o hokej v lázeňském městě překvapeno. V současné době, téměř rok po zahájení činnosti, má přihlášených více než 100 dětí. 36letý Martin Cimrman, bývalý hokejista Stadionu Teplice, má radost. „Takový zájem o hokej jsme rozhodně nečekali. Překvapilo nás to, původně jsme počítali s pomalejším rozjezdem. O to větší výzva to ale pro nás je – jak trenérsky, tak organizačně,“ tvrdí.

Týden hokeje bude v Teplicích teprve podruhé. Jaký byl ten první?

Konal se v září a určitě splnil naše očekávání. Převážná většina dětí u hokeje zůstala, někteří z nich se již posunuli z přípravky do kategorií. Daří se nám děti u hokeje udržet a doufám, že to tak bude pokračovat i v dalších letech…



Jaká máte očekávání ve čtvrtek? Připomeňme, že nábor se na Zimáku bude konat od 16.30 hodin.

Když si přijde vyzkoušet bruslení a hokej 30 dětí, budeme moc rádi. Pak už je na trenérech a rodičích, aby se děti pro hokej a sport nadchli a zůstali u něj.



Jaký je zájem v dětí a rodičů v Teplicích o hokej nyní v porovnání zájmu před nějakými 10 – 11 lety, kdy hokej ve městě končil?

Teplice jsou velké město, takže zájem je opravdu velký. A hodně tomu napomáhá právě Týden hokeje, který se dlouhodobě daří i v sousední Bílině.

Přichází nové děti v Teplicích i mimo oficiální nábory?

Děti přichází v průběhu celé sezóny. Školky a školy k nám chodí dopoledne bruslit, komunikujeme v rámci náborů a jejich propagace.



O Huskies se říká, že jsou specifickým klubem. Rodiče dětí vytváří při zápasech a turnajích rodinnou atmosféru – pečou, vaří jídlo, nosí občerstvení do kabiny, atd. Překvapuje vás, co v Teplicích vzniklo? A čemu to přisuzujete?

Přisuzuji to tomu, že jsme se od začátku našeho působení snažili rodiče nabádat právě k tomu, aby se zapojili do turnajů, zápasů a vůbec chodu klubu. Občerstvení a servis, který rodiče připravují na turnajích, je fantastický a moc jim za to děkujeme.



A nepomáhají jen takto. Ti, kteří mají hokejové zkušenosti, pomáhají na ledě při tréninku, pomoc přichází i v jiných formách.

To je pravda. Například Andrea Mareschová a Ondra Klement nám pomáhají zase v oblasti fyzioterapie, která byla nebo je jejich profesí. Za to jim moc děkujeme, to je velká pomoc.



A ti rodiče – trenéři? Jaké to má plusy, jaké zápory?

Samozřejmě, že na led nemůže každý tatínek. Máme štěstí na bývalé teplické hokejisty z řad rodičů, kteří s námi na led chodí. Mnozí z nich si teď dodělali i trenérskou licenci, dost na ně do budoucna spoléháme. Zatím si vedou skvěle. A po instrukcích od hlavního trenéra v případě krizové situace se na ledě uplatní i tatínek, který hokej nehrál. Na každém tréninku potřebujeme 4 až 6 trenérů.



Jste vy osobně pro to, aby si rodiče dělali trenérské licence, pokud je to baví? I bez toho, že by za sebou měli hokejovou kariéru?

Tomu tedy moc nefandím. Myslím, že by člověk měl mít za sebou z hokeje nějakou zkušenost. Možná v přípravce, kde se učí děti stát na bruslích a základní bruslařské prvky, bych se toho nebál. V případě, že by to byl trenér, který by v dětech vzbudil zájem, uměl s nimi komunikovat a díky němu by si hokej zamilovali, tak proč ne.



Může to vše, o čem mluvíme, tedy o specifikách v Huskies, fungovat i proto, že si vy, trenéři, zakládáte na vztazích trenér vs. rodič – nebráníte se jakékoliv osobní diskuzi, nejste odměření, proti máte u rodičů velkou důvěru?

Snažíme se s rodiči komunikovat. Já věřím, že důvěru máme. Zprvu neměli někteří z rodičů vůbec ponětí, co to obnáší být součástí hokejového klubu, ale situace je již o dost lepší. Od příští sezóny chystáme pro rodiče pravidelné konzultační hodiny, ještě letos bychom rádi stihli seminář pro rodiče.



Vy jste zatím jediný profi trenér v Teplicích. Co vše to obnáší? Musí být určitě velmi náročné být na ledě téměř pořád.

No, je to fuška, ale do toho jsem s tím šel. Když to jde a máme dostatek trenérů, tak trénink zase sleduji a snažím se ho pak s trenéry rozebrat, vylepšit, poradit jim. Dost práce zabere také bruslení pro školky a školy a další povinnosti.



Dlouhou dobu jste se pokoušel skloubit trénování s “normální“ prací. Dělat obojí naplno ale asi dost dobře není možné, že?

Když se na to podívám zpětně, tak vůbec nechápu, jak jsem to mohl přes rok takhle kombinovat. Práce kolem chodu hokejové klubu je vážně hodně.



Trenér se musí pořád vzdělávat, jít s dobu, sledovat trendy. Vy máte za sebou stáž ve Finsku. Je to to, co vám dalo nejvíc? A jak v současné době probíhá vaše další vzdělávání?

Školení IIHF ve Finsku mi dalo hodně. Program Learn to play uplatňuji právě v náborové činnosti našeho klubu a samozřejmě při tvorbě tréninkových jednotek jak pro HC Teplice, tak pro víkendy dívčího hokeje. Pravidelně se také školím a vzdělávám na trenérských seminářích Českého hokeje. Také samostudium je nezbytné.



Jaký máte názor na skills coache, což je v Česku poslední dobou novinka. Je právě v dovednostech světová špička před námi?

Myslím si, že ano. A je jen dobře, že se to dnes dokola omílá. Je zapotřebí přinášet do tréninků nové prvky a zaměřovat se na maličkosti. U těch nejmenších je ale důležité, aby děti trénink bavil a aby toho za dobu tréninku nabruslili co nejvíce. Na druhou stranu věřím tomu, že tu máme dostatek kvalitních trenérů a hráčů, že brzy se už zase nějaká medaile přiveze. Kritika po letošním šampionátu U20 mi přišla ale tedy dost drsná. Nemyslím si totiž, že bychom na tom byl úplně strašně.



Kdybyste mohl pojmenovat problém současného českého hokeje, co by to bylo?

Nejsem tu od toho, abych analyzoval český hokej. Ale problémů je určitě víc. Já opravdu věřím, že půjdeme nahoru. Hokejový svaz pracuje s trenéry, díky projektu Pojď hrát hokej se rozrostla členská základna, hokej je dostupnější než dříve, teď nově trenéři dovedností. Chvilku to asi potrvá, ale změna k lepšímu přijde.



V Teplicích se hodně dbá na bruslení, s jeho výukou pomáhají i trenérky z krasobruslení. Je právě tohle cesta jak z problémů českých hokejistů s bruslením ven? Nedostatek v bruslení je totiž podle odborníků jedním z velkých minusů českého hokeje.

Bruslíme s dětmi hodně. Trénují u nás dvě bývalé krasobruslařky. S dětmi to umí výborně, ty dělají obrovské pokroky a troufnu si říct, že i díky nim u nás hraje hokej tolik holek. Využíváme také právě skills coache na bruslení a můžu už prozradit, že od příští sezóny bude u nás v klubu působit na plný úvazek.



A na závěr otázka k Zimáku, který stále ještě voní novotu. Jak se vám na něm líbí?

Zimák je parádní. Vedení města nám vytvořilo výborné podmínky pro obnovu hokeje, za to jsme vděčni.