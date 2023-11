Nedělní nečekaná smrt českého brankáře Romana Čechmánka, kterého pravděpodobně postihl ve věku 52 let infarkt, zarmoutila všechny hokejové fanoušky. Nebylo to poprvé, kdy nečekaně odešel poměrně mladý gólman. Vybrali jsme několik brankářů, kteří na nebeské stadiony dorazili ze značným předstihem.

Roman Čechmánek | Foto: se svolením stránky Hokejoví gólmani

24 let - Matiss Kivlenieks (26. 8. 1996 - 4. 7. 2021)

V klubu NHL Columbus Blue Jackets tvořil dvojku se zkušenějším kolegou Evlisem Merzlikinsem. Ve Spojených státech Amerických byl už od 16 let, postupně stoupal soutěžemi až do nejslavnější ligy na světě, přestože draftovaný nikdy nebyl. Mezi smetánkou stačil odchytat jen 8 zápasů… 4. července 2021 slavil Kivlenieks ve městě Novi ve státě Michigan Den nezávislosti a zároveň i svatbu dcery trenéra brankářů Columbusu Mannyho Legaceho. Ve chvíli, kdy byl se svými přáteli v zahradní vířivce, začal selhávat ohňostroj; náhle vybuchoval směrem k účastníkům oslavy. Po zásahu pyrotechnikou do hrudi se navíc udeřil hlavou o beton.

Jako první se ho pokoušela zachránit nevěsta, která byla zdravotní sestrou. Lotyšský brankář byl při vědomí, záchranka dorazila za necelých pět minut. Jenže po převozu do nemocnice zemřel. Kivlenieksovu hruď zasáhly smrtící projektily o velikosti tří palců, v přepočtu zhruba sedm a půl centimetru. Tedy nejvyšší možná „ráže“ povolená k prodeji běžnému spotřebiteli ve státě Michigan. Na místě byl i Merzlikins. „Kivi" pár týdnů před tím vychytal na domácím mistrovství světa čisté konto proti Kanadě (2:0), v zemi byl hrdinou. Poté, co vyšlo najevo, že ve vířivce při fatální události vstal, čímž zachránil život za sebou stojící těhotné ženě, ho Lotyši i kamarádi z Columbusu uctívají ještě více. Možná, že gólmanské dvojce Blue Jackets nepřinesla štěstí maska, na níž měl nakreslený motiv filmového Jokera, kterého ztvárnil herec Heath Ledger. I on tragicky zemřel…

26 let - Pelle Lindbergh (24. 5. 1959 - 11. 11. 1985)

Jeho smrt šokovala naprosto všechny. Především pak to, jak k ní došlo. Švédský brankář Pelle Linbergh byl čerstvým držitelem Vezina Trophy, tedy ceny pro nejlepšího gólmana sezony v NHL. V dresu Philadelphie Flyers měl za sebou parádní ročník, Letce dotáhl až do finále Stanley Cupu, v němž je pokořili edmontonští Oilers v čele s Waynem Gretzkym. V nové sezoně byl talent od pána Boha ve formě, jeho tým vyhrával zápas za zápasem. O volnu přiletěla Lindberghovi rodina, Pelle se ale vydal na večeři se spoluhráči. Vypil několik piv a patrně i drinků a poté sedl do svého Porsche 930 Turbo.

Cesta na brzkou snídani nedopadla dobře, skončila totiž v obrovské rychlosti na zídce školní budovy v Somerdale. 26letý Švéd miloval rychlou jízdu, jinak ale platil za spolehlivého chlapíka, který nemá žádné skandály. Kombinace alkoholu a ďábelské jízdy ho však zabila. Na místě mrtvý nebyl, dva dny ležel napojený na přístrojích. Jeho mozek však nereagoval, Lingberghovi rodiče se proto rozhodli jeho tělo odpojit, orgány s jejich souhlasem posloužily pro transplantace. Číslo 31 ve Philadelphii už nikdo nenosí, přestože oficiálně vyřazeno nikdy nebylo. To kvůli alkoholovému oparu, který se nad nehodou rozplýval.

39 let - Georges Vezina (21. 1. 1887 - 27. 3. 1926)

Po většinu jeho kariéry bylo brankářům zakázáno padat na led. A vlastně byste ani do tehdejších gólmanů neřekli, že jsou poslední instancí - od hráčů z pole se příliš nelišili, jejich výstroj totiž byla jen o málo větší. Georges Vezina, hájící branku Montrealu Canadiens, se vyučil koželuhem, lépe mu ale šlo zastavování puku. Šlo mu tak dobře, že vytvořil několik tehdejších rekordů. Na podzim 1925 ale zhubl 15 kilo a i když mu bylo zle, o svých problémech nemluvil.

Během utkání proti Pittsburghu byl bledý, měl horečku. O přestávce zvracel krev, přesto se do branky znovu postavil. Zkolaboval a v nemocnici mu byla diagnostikováno pokročilé stadium tuberkulózy. Tušil, že je zle, proto se rozloučil se svými spoluhráči. Po tvářích mu tekly slzy, na tuberkulózu se na začátku minulého století hojně umíralo. Za pár měsíců jí podlehl i Vezina. Majitelé kanadského klubu věnovali NHL trofej, kterou pojmenovali po svém hrdinovi. Nejprve ji dostával brankář, který v základní části dostal nejméně branek, v moderní éře ale o jejím držiteli hlasují generální manažeři jednotlivých klubů.

40 let - Terry Sawchuk (28. 12. 1929 - 31. 5. 1970)

Pan Nula (Mr. Zero). Gólman, který proslul nejen skvělými čísly a převratným stylem chytání, ale také zjizveným obličejem od nespočtu střel. A zároveň velký podivín, jenž byl velkou neznámou i pro své vlastní spoluhráče. Sawchuk měl ukrajinský původ, Stanley Cup zvedl nad hlavu čtyřkrát. Třikrát z toho v dresu Detroitu, v roce 1967 pak byl u posledního triumfu Toronta Maple Leafs. Poté však jeho kariéra uvadala, neurotický Terry své osobního i hokejové problémy utápěl v alkoholu. Čas od času vedl spory s trenéry, spoluhráči, protihráči, fanoušky i novináři.

V sezoně 1969/1970 patřil New Yorku Rangers. Krátce po jejím konci se popral se spoluhráčem a spolubydlícím Ronem Stewartem. Nešlo o hokej, ale o neshody s placením nájemného v bytě. Sawchuk zakopl o železný prut a nešťastně spadl na Stewartovo koleno. Během své kariéry zažil tisíce pádů a ran, tento okamžik se mu ale stal osudovým. Brankářská legenda měla vážně poraněná játra. Podstoupila tři operace a když už se zdálo, že je z nejhoršího venku, zabilo ji selhání srdce, k němuž přispala i plicní embolie. Terry si stačil v nemocnici vyříkat spor s Stewartem, který později vzal vše na sebe. Potrestaný ale za kamarádovu smrt nebyl, velká porota okresu Nassau vyšetřila Sawchukův skon jako nezaviněný.

53 let - Vladimír Dzurilla (2. 8. 1942 - 27. 7. 1995)

Týden před 53. narozeninami nečekaně zemřel skvělý československý gólman Vlado Dzurilla. Podlehl infarktu, v jeho düsseldorfském bytě ho našli mrtvého, stejně jako Čechmánkovi mu už nebylo pomoci. I Dzurilla měl na svém kontě tři tituly mistra světa, k tomu spoustu dalších medailí ze světových šampionátů a olympiád. A také věhlas z Kanadského poháru 1976, na kterém senzačním výkonem pomohl týmu se lvíčkem a hvězdou na prsou k zdolání domácí Kanady fotbalovým výsledkem 1:0.

Po své výtečné gólmanské kariéře se stal trenérem, časem zakotvil v Německu. Ještě na jaře 1995 si na sebe navlékl brankářskou výstroj na světovém šampionátu ve Švédsku při sranda zápase veteránů. Na konci července si ale pro něho přišla bez varování zubatá. Když nepřišel na trénink, otevřela jeho byt policie. O příčinách smrti povahově báječného Vlada se dlouho spekulovalo. Dobrosrdečný Čert, jak mu říkali, po pověšení bruslí na hřebík výrazně přibral, možná jeho tělo velkou zátěž neuneslo.

Další známá i neznámá předčasná úmrtí hokejových brankářů:

9 let - Adam Koutný

Chytal za Olomouc a snil, že jednou bude brankářem v NHL. Adamu Koutnému bylo teprve devět, se svými vrstevníky hrál ještě minihokej, na velké hřiště měl přejít až v další sezoně. Jenže cestou na jeden ze zápasů se stal obětí nevýslovné tragédie. Na D1 se auto, ve kterém jel, srazilo s náklaďákem. Ve voze bylo s chlapcem ještě jedno dítě, které naštěstí nehodu přežilo. Koutný slavil deváté narozeniny den před svou smrtí…

21 let - Michal Randis

Dovolená v polském městě Kolobrzeg u Baltského moře se stala v říjnu tohoto roku osudnou 21letému bývalému brankáři juniorů HC Slovan Moravská Třebová Michalu Randisovi. Nešťastně vypadl z balkónu hotelu Bałtyk, následkům těžkých zranění v nemocnici podlehl. Kromě mladého Čecha vypadla z balkónu i 23letá Slovenka, která ale nešťastnou událost naštěstí přežila.

28 let - Robert Müller (25. 6. 1980 - 21. 5. 2009)

Branku Německa hájil na devíti světových šampionátech, dvou olympiádách a také na Světovém poháru. Trojnásobný mistr své země byl v roce 2006 na reprezentačním srazu, když se o něho pokoušely závratě. Vyšetření v nemocnici šokovalo - oblíbený gólman měl zhoubný nádor na mozku! Místo do NHL, kde ho draftoval Washington, musel na operaci, chemoterapie a ozařování. I přes zákeřnou nemoc se vrátil do branky a dál chytal. Před Vánocemi 2008 ale nemoc postoupila a na jaře 2009 statečný bojovník zemřel. Silueta Roberta Müllera ozdobila v roce 2017 mistrovství světa, které se konalo právě v Německu.

30 let - Zdeněk Jarkovský (3. 10. 1918 - 8. 11. 1948)

Život náhradního brankáře Bohumila Modrého skončil záhadně nad Lamanšským průlivem (či v něm) stejně jako život dalších pěti československých hokejových reprezentantů. Komunistický režim zprávám o nezvěstném letounu odmítal věřit, rodiny nešťastníků stíhal kvůli podezření z emigrace. Jarkovský získal zlato na MS 1947 a stříbro na ZOH o rok později. V roce 1968 byl vyznamenán titulem zasloužilý mistr sportu in memoriam.

30 let - Stefan Liv (21. 12. 1980 - 7. 9. 2011)

Málokdo ví, že švédský reprezentant se narodil v polské Gdyni jako Patryk Śliż. Byl umístěn do dětského domova a ve dvou letech byl adoptován švédskou rodinou. Dobyl zlato v nejvyšší švédské lize (HV 71), se švédským národním týmem byl u zisku nejcennější trofeje na olympiádě i světových šampionátech. V NHL neprorazil, proto přijal možnost vydělat dobré peníze v ruské KHL. Jenže 7. září 2011 seděl v letadle s dalšími hokejisty a funkcionáři mužstva Lokomotiv Jaroslavl. Starý stroj havaroval, o život přišel kromě Liva i méně známý ukrajinský brankář Alexandr Vjuchin (38 let).

33 let - Jevgenij Bělošejkin (17. 4. 1966 - 18. 11. 1999)

Říkalo se o něm, že by mohl být v sovětské reprezentaci nástupcem slavného Vladislava Treťjaka. Naděje nějaký čas talentovaný Jevgenij Bělošejkin naplňoval, řada pamětníků si určitě vzpomene na jeho zákroky z MS 1986 či na Kanadském poháru 1987, jenž poté propadl alkoholu a drogám a dva roky po ukončení hokejové kariéry se oběsil.

35 let - Ray Emery (28. 9. 1982 - 15. 7. 2018)

Kanadský gólman, který byl v roce 2013 v dresu Chicaga u dobytí Stanley Cupu, si šel pár let po skončení kariéry brzy ráno zaplavat do jezera. V Hamiltonu skočil do vody a už se nevynořil. Jeho tělo našli potápeči až o devět hodin později. V NHL působil 11 let, hrál také za Ottawu (náhradník Dominika Haška), Philadelphii nebo Anaheim.

41 let - Adam Svoboda (29. 1. 1978 - 7. 5. 2019)

V lednu 2019 boural světový šampion z roku 2005 Adam Svoboda pod vlivem alkoholu. Přišel o místo trenéra mládeže v Pardubicích, vyhodili ho i z reprezentace, nabalila se na něj celá řada dalších patálií. Muž, který platil v klubech, v nichž chytal, za smíška a baviče, po své chybě trpěl jako zvíře. Své utrpení se rozhodl ukončit sebevraždou, v květnu téhož roku se oběsil.

46 let - Bohumil Modrý (24. 9. 1916 - 21. 7. 1963)

Dvojnásobný mistr světa a uctívaná brankářská legenda „Bóža" Modrý se stal obětí zrůdného komunistického režimu. Ten nejprve vynikajícímu gólmanovi slíbil, že po zisku druhého zlata z MS bude moct odejít do zámoří za prací i hokejem, místo toho ho ale postavil do čela vykonstruovaného procesu, který ho společně s dalšími spoluhráči nesmyslně poslal do vězení. V těžkém žaláři, jehož součásti byly i práce v uranovém dolu v Jáchymově, výrazně utrpělo jeho zdraví. Když byl po necelých pěti letech díky amnestii propuštěný, stěží ho poznávali i jeho známí. Není pochyb, že vězení přispělo k Modrého předčasnému skonu ve věku pouhých 46 let.

49 let - Peter Åslin (21. 9. 1962 - 19. 1. 2012)

Ve švédské hokejové reprezentaci byl většinou až ten druhý za Peterem Lindmarkem. V roce 1992 se v Československu těšil z titulu mistra světa, o rok později ale kvůli porušení životosprávy putoval ze světového šampionátu domů předčasně. Åslin byl veselé povahy, lidé ho milovali. Rok před svou smrtí dostal mrtvici, ochrnul na levou půlku těla.

54 let - Marko Milý (4. 6. 1969 - 28. 10. 2023)

Za VSŽ Košice odchytal ve fedrální lize na začátku 90. let jen pár utkání, velkou díru do světa neudělal ani později v slovenské extralize. Po skončení aktivní kariéry se stal trenérem. Na konci října tohoto roku si sedl na koleje nedaleko Prešova, zacpal si uši a čekal, až přijede vlak. Na místě byl mrtev a přivolaní záchranáři tak mohli jen konstatovat smrt.

56 let - Jacques Plante (17. 1. 1929 - 27. 2. 1986)

Na podzim 1959 se stal brankář Montrealu Canadiens prvním maskovaným mužem v NHL. Plante měl několikrát zlomený nos i přeraženou čelist, v obličeji měl několik desítek stehů. Nechal si proto vyrobit masku, kouč Toe Blake mu ji ale povolil jen během tréninků. Během duelu proti Rangers gólman Montrealu znovu dostal ránu do obličeje, trefil ho Andy Bathgate. Odpotácel se do šatny a poté, co ho ošetřili lékaři, vrátil se do branky s maskou. Co na tom, že si musel od diváků vyslechnout posměšky. Hokejový důchod si příliš neužil, zemřel na rakovinu žaludku.